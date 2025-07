Encuesta Cadem: Empate técnico entre Jara y Kast en primera vuelta y Matthei se posiciona en el tercer lugar

La reciente encuesta de Plaza Pública, Cadem, reveló un empate técnico entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, ambos con un 27% de las preferencias en la intención de voto de cara a la primera vuelta. En esta medición, la candidata del oficialismo perdió 2 puntos en comparación con la semana anterior, mientras que Kast mantuvo su porcentaje.

En el tercer lugar se encuentra Evelyn Matthei, quien logró un 14% de apoyo, seguida por Franco Parisi con un 9% y Johannes Kaiser con un 8%. Parisi tuvo un leve incremento de un punto, mientras que Kaiser subió 2 puntos.

Más atrás, Harold Mayne-Nicholls se posiciona con un 2%, Marco Enríquez-Ominami con un 1% y Eduardo Artés también con un 1%. Un 11% de los encuestados manifestó que no votaría, no sabe o no responde.

En la intención de voto espontáneo, Jara cayó 4 puntos, alcanzando un 24%, mientras que Kast disminuyó 2, quedando en 21%. Matthei, en cambio, aumentó 3 puntos, llegando a un 12%. Otros candidatos en esta categoría incluyen a Parisi y Kaiser, ambos con un 8%, y Enríquez-Ominami y Mayne-Nicholls, cada uno con un 1%.

Voto obligatorio y extranjero

La última encuesta de Cadem reveló que el 69% de los encuestados está a favor del voto obligatorio con multa, mientras que un 86% cree que la sanción debería aplicarse tanto a chilenos como a extranjeros.

Además, el 54% considera que el voto extranjero no favorece a ninguna tendencia política específica, aunque un 29% cree que beneficia a la derecha y un 13% a la izquierda.

En cuanto a la evaluación del Presidente Gabriel Boric, su aprobación cayó a un 31% durante la tercera semana de julio, lo que representa una baja de siete puntos porcentuales respecto de la medición anterior. En contraste, su desaprobación aumentó al 62%, también con un alza de siete puntos.