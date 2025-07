Azzartt Maveth entregó su versión tras ser acusada de “rompe hogares”: “Me dijo que estaba separado”

Azzartt Maveth, más conocida como “la tía de la micro” por su doble rol como influencer y conductora de buses RED, se ha visto envuelta en una nueva polémica tras ser acusada públicamente de haber sido la tercera en discordia en un matrimonio. La denuncia se hizo viral a través de Facebook, donde una usuaria la tildó de “rompe hogares”, provocando una ola de comentarios negativos en sus redes sociales.

Ante el revuelo generado, Maveth decidió entregar su versión de los hechos a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde explicó que fue engañada por el hombre con quien salía.

“Ya que se me está insultando, tratando mal, diciendo cosas... Hay una chica que me está funando por Facebook. Ella dice que yo soy una ‘rompe hogares’”, comenzó relatando. Según su testimonio, la situación estalló durante un live que realizaba el pasado viernes. “Llegaron muchos comentarios, que yo era una rompe hogares, que estaba siendo una ‘patas negras’”, añadió.

La influencer detalló que tras terminar la transmisión, recibió una llamada del sujeto en cuestión, identificado solo como Gabriel. “Él me llamó desesperado. A él yo lo conocí hace un mes y medio y me dijo que estaba separado. Nosotros alcanzamos a salir un mes, y terminó el viernes después del en vivo”, confesó.

Poco después, recibió un mensaje por Instagram de una mujer llamada Claudia, quien le informó que el hombre en cuestión tenía una hija de nueve meses y aún estaba casado. “Yo en shock. Porque yo sabía que él tenía tres hijos”, explicó. Frente a esta revelación, Maveth decidió contactarse directamente con Claudia para aclarar la situación.

“Le dije que yo no tengo nada que mentir, no tengo nada que perder, soy una mujer independiente, solamente estaba saliendo con él y soy mujer y mamá”, expresó. Según relató, ambas conversaron durante casi media hora por teléfono, logrando incluso disculparse mutuamente por algunos comentarios desafortunados.

La ex chica reality también reconoció haber hecho un comentario sobre los hijos de la mujer, pero aseguró que fue en respuesta a las ofensas que recibió por TikTok: “Sé que no es excusa el comentario que hice hacia ella, pero yo solo me estaba defendiendo. Ellas me insultaron como una hora seguida... ni siquiera me preguntaron nada”.

Finalmente, Maveth fue enfática en asegurar que desconocía completamente la situación real del hombre con quien salía. “El me mintió. Me dijo que tenía tres hijos y que estaba separado. Y yo después de ese live me enteré que tenía una cuarta hija, una niña de nueve meses, y que estaba casado. Yo tenía ni la menor idea que estaba casado”, concluyó.