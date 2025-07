“Les fallé como papá”: Luis Jiménez se quebró hasta las lágrimas al hablar de su separación de Coté López

Un emotivo momento protagonizó el exfutbolista Luis Jiménez en el reality Mundos Opuestos, donde rompió en llanto al hablar por primera vez en profundidad sobre su separación con María José “Coté” López, con quien estuvo casado durante 18 años y con quien tuvo cuatro hijos.

El adelanto, difundido en el programa Hay Que Decirlo, muestra a Jiménez visiblemente afectado mientras conversaba con su compañera de encierro Cata Olcay. Al recordar su vida familiar antes del quiebre matrimonial, el exjugador no pudo contener las lágrimas.

“Como deportista, todos te preguntan ‘¿Cuál fue tu mayor éxito?’… y tal vez mi mayor éxito era mi familia, y era una familia feliz”, dijo entre lágrimas, describiendo con nostalgia los momentos junto a sus hijas. “Nosotros siempre fuimos muy cariñosos, mostrándole amor a los niños, los niños felices... De repente estábamos abrazados y llegaba una de ellas y decía ‘esta es mi meta’. Y ver que todo eso se desmorona...”, expresó con dolor.

Jiménez también confesó sentirse culpable por el impacto que el quiebre ha tenido en sus hijas e hijo. “Siento que, de alguna forma y esto es súper personal, yo como papá les fallé a ellas. Porque sí o sí van a sufrir o han sufrido en estos últimos dos años en que hemos estado peleando, discutiendo o separados”, lamentó. “El hecho de preguntarles ‘¿Te quieres ir conmigo o quedarte con la mamá?’ Son cosas que me hubiese gustado que nunca pasaran”, agregó.

La pareja se separó en septiembre de 2023 y oficializó su divorcio en enero de 2024. Desde entonces la pareja no volvió a retomar su relación, y en la actualidad, Jiménez inició un nuevo vínculo sentimental con la influencer Disley Ramos, a quien conoció en el mismo reality.

Cabe destacar que en las últimas horas Coté López se refirió al nuevo affaire de su expareja y la influencer, esto, luego de que una seguidora la comparara con Ramos. A través de sus redes, escribió: “No pensaba responder a esto porque no me corresponde, pero lo haré porque de verdad encuentro muy feo que ataquen a otra mujer y le digan cosas feas por nada. Acá no hay competencia (…) No la conozco pero es una mujer preciosa con o sin maquillaje, simpática por lo que se ve y no se metió en ninguna relación ni nada...”.

El quiebre sigue resonando públicamente, mientras ambos intentan rehacer sus vidas en medio del escrutinio mediático.