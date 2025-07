Viuda de Tommy Rey rompe el silencio y denuncia uso indebido del nombre del artista: “Muchos se están aprovechando”

A casi cuatro meses del fallecimiento del reconocido cantante chileno Patricio Zúñiga, más conocido como Tommy Rey, su viuda, Gloria Sáez, rompió el silencio para denunciar públicamente el uso indebido del nombre del artista y revelar detalles sobre el fin de La Sonora de Tommy Rey.

En conversación con La Tercera, Sáez expresó su molestia por lo que considera una falta de respeto al legado del intérprete. “Muchos se están aprovechando en este momento de su nombre. Porque hacer un homenaje es cobrar no sé cuánta plata por el evento y aprovecharse“, declaró, apuntando directamente a eventos promocionados como tributos al artista, pero que, según ella, no tienen su consentimiento ni el espíritu real de homenaje.

Uno de los casos que más la impactó ocurrió en Osorno. “Había un letrero gigante en el casino Marina del Sol. Arriba decía Tommy Rey y abajo ‘Óscar Olivares’, parece que se llama uno que hace el doble de Tommy Rey. No corresponde eso. No es que me lo contaran, sino que yo lo vi”, relató visiblemente afectada.

La viuda explicó que la marca “Tommy Rey” está legalmente registrada a su nombre y que fue ella quien tomó la decisión de no continuar con la histórica agrupación tras el fallecimiento de su esposo. “Yo no voy a permitir que nadie lo quiera usar tampoco, no se puede”, enfatizó.

Asimismo, reveló que la idea de no seguir utilizando el nombre de la sonora fue conversada antes de la muerte del artista. “Leonardo quería cambiarle el nombre a la orquesta antes, antes que Tommy falleciera”, indicó en referencia a Leo Soto, director musical de la banda. “Lo conversé con Leo, un día tuvimos una reunión en Reñaca y ahí me dijo que a él no le gustaría que siguiera el nombre. Y yo le dije, por supuesto, si Tommy no está, ¿por qué iba a seguir el mismo nombre? Tommy lo sabía y por eso me heredó el nombre”, contó.

Finalmente aseguró que el dolor por la pérdida de su esposo sigue presente y ha impactado su salud. “Yo no he estado bien de salud. No he estado bien con esto, porque me escriben, me mandan fotos de todas las personas que están dando el nombre de Tommy Rey para trabajar. Entonces, yo me pongo nerviosa”, confesó. “Ya son más de tres meses de su muerte y yo estoy igual como si hubiese sido ayer”, añadió.

Sáez fue enfática en su rechazo al uso oportunista del nombre del cantante. “Yo siempre he dicho que cuando una persona se cuelga del nombre de otra es porque por sí sola no puede hacer nada. Quizás es feo o duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad”.

Como contrapunto, compartió con orgullo el ejemplo de su hijo, quien lleva el mismo nombre artístico. “Recién en segundo año de la universidad, sus compañeros supieron que era el hijo de Tommy Rey. Y él decía ‘porque son mis cosas y no tengo por qué andar anteponiendo a mi papá para lo que yo hago’. Y tiene toda la razón”.

Actualmente, Gloria Sáez permanece en Osorno, acompañada por sus familiares y enfocada en vivir su duelo en paz y cuidar con firmeza el legado de uno de los artistas más queridos de la música tropical chilena.