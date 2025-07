“Saben quién es su papá”: Benjamín Vicuña abordó los polémicos dichos de la China Suárez

En medio de una nueva polémica familiar que ha traspasado las fronteras de Argentina y Chile, el actor nacional Benjamín Vicuña decidió referirse públicamente a las acusaciones realizadas por su expareja, María Eugenia “China” Suárez, quien lo cuestionó duramente a través de redes sociales, señalándolo como un mal padre.

El conflicto estalló cuando Suárez publicó un extenso descargo en Instagram, donde aseguró que el actor chileno no fue un apoyo durante momentos difíciles. “El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda”, expresó en su mensaje.

Además, la actriz argentina lo acusó de irresponsabilidad afectiva y económica: “En 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque ‘era mucha plata’. El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’”.

Estas declaraciones se dieron justo antes de que la China emprendiera un viaje a Turquía junto a su actual pareja, el futbolista Mauro Icardi, mientras que Vicuña se habría negado a autorizar la salida del país de los menores que tienen en común.

Ante este escándalo mediático, un equipo del programa Primer Plano viajó a Buenos Aires para recoger las impresiones del actor chileno. En un breve pero significativo diálogo, Vicuña rompió el silencio: “Yo he estado en un lugar que no está bueno, ya que no se está hablando de mi trabajo”.

El actor se mostró afectado por la exposición del conflicto, pero mantuvo una actitud respetuosa hacia la prensa chilena. “No tengo mucho más que decir, yo los entiendo a ustedes, están acá, vinieron desde Chile, por eso me quise detener acá unos segundos. Siempre agradezco el cariño, pero son momentos raros y difíciles”, comentó con serenidad.

Consultado por sus hijos mayores, fruto de su relación anterior con la modelo argentina Carolina “Pampita” Ardohain, Vicuña recalcó la importancia de mantener una comunicación sincera en medio de la polémica: “Lo importante es tener diálogo, conversar con ellos y saben quién es su papá”, sentenció.