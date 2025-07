“No cometí ningún delito”: Karen Paola rechaza pedir disculpas públicas al doctor Vidal en tensa audiencia por querella de injurias graves en su contra

Karen Bejarano descartó esta mañana ofrecer disculpas públicas al cirujano plástico Pedro Vidal en el marco de la audiencia judicial por una querella de injurias graves presentada en su contra por el doctor tras denunciar en sus redes sociales haber quedado disconforme con un procedimiento de implantes mamarios realizado hace siete años por el especialista.

Por este motivo, la cantante y exintegrante del programa “Mekano” fue citada en octubre de este año a una nueva audiencia en la que deberá responder ante la acción judicial presentada por Vidal, quien busca con ella que la artista desista de sus cuestionamientos públicos al procedimiento estético que le realizó hace más de un lustro.

La defensa de Karen Bejarano

“No me disculpé públicamente porque no considero que tenga que pedir disculpas por algo que realmente siento”, dijo Bejarano al salir del tribunal, quien justificó su postura en el hecho que “yo estaba disconforme con el procedimiento, entonces no puedo retractarme de algo con lo que yo estaba disconforme”.

“Con mirarme al espejo y ver la deformidad que yo tenía”, agregó la artista en conversación con el programa “Contigo en la mañana”, de Chilevisión, donde insistió en defender su inocencia ante la querella presentada en su contra.

No me disculpé públicamente porque no considero que tenga que pedir disculpas por algo que realmente siento — Karen Bejarano

“Yo lo único que hice fue contar mi historia nomás, como la contaría si, por ejemplo, una empresa de delivery no me lleva mi pedido. Decir como ‘oye, no pidan acá, porque no llega el pedido’. ¿Cachai? O te lo traen todo mal”, puntualizó.

“Tuve que realizarme otra operación por este problema, pero yo no quería, la verdad. Estuve ocho años así y no tenía muchas ganas de volver a intervenirme por lo mismo, porque tenía mucho miedo a que me quedara un cag*** nuevamente, y lo pensé mucho, fui en el 2022 a consultar con la Rocío de las Heras, que me apareció como una especialista en reconstrucción mamaria y después de esa visita salí muy contenta, pero a la vez salí con mucho temor porque no sabía si esto iba a ser real o no”, contó.

“Me demoré tres años en tomar la decisión y mis amigos me ayudaron y me alentaron a que lo hiciera porque veían que yo me complicaba mucho con este tema, entonces me dijeron como: ‘Atrévete, hazlo, se ve que ella es una persona que sabe lo que está haciendo, confía y dale para adelante’, y me atreví este año. Di un salto de confianza, con mucho temor igual, pero la Rocío fue siempre súper clara, y me dijo: ‘Mira, si es que hay que someterse a otra operación vamos a ir y vamos a hacerlo de nuevo hasta que quede como tú quieres’”, prosiguió la mediática, quien aseveró que la denuncia presentada por Vidal carece de sustento legal, considerando que ella no cometió ningún delito al contar en sus redes sociales los problemas que por años tuvo con sus implantes mamarios.

Es raro, después de siete años, comenzar con una serie de denuncias — Doctor Pedro Vidal

“Porqué tan tajante el arresto, como si lo que hice fuera un crimen. Yo no maté a nadie, yo no funé a nadie, yo no hice una funa pública”, dijo. “Yo conté mi historia a través de una historia de Instagram. Yo no cometí ningún delito. Entonces, porqué tanta gravedad con el asunto”, expresó.

La respuesta del doctor Vidal

La contraparte, también presente en la audiencia en tribunales, mantuvo su postura de pedir que la artista se retractara de sus cuestionamientos al procedimiento médico.

“No la autoriza a destruir la imagen y el prestigio de alguien gratuitamente, pero además de eso. ¿No les parece un poquito malagradecido? Es raro, después de siete años, comenzar con una serie de denuncias”, apuntó Vidal.

“Las molestias estaban descritas desde el día uno por sus cirugías previas. Yo no hice ninguna carnicería, hice una reconstrucción de un problema muy serio”, enfatizó.

“No lo entiendo, pero cada uno tiene sus decisiones. Yo no me voy a meter (…) yo sé lo que hice y ante ustedes que están oyendo en la casa o viendo esto, pueden entender que haya pasado siete años feliz y después que aparecen un montón de problemas personales, resulta que el doctor que la operó, ocho años antes, es culpable de una serie de cosas. Cuando cada uno de los pequeños problemas estuvo advertido por el derrame de silicona intramamario que ella traía”, finalizó.