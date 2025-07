“Me tiraba la ropa, me pisoteaba las cosas, me trataba de ‘rota’”: Ingrid Cruz revela el infierno que le hizo vivir Pancha Merino en Canal 13

Ingrid Cruz reveló que Francisca Merino le hizo la vida imposible durante su tiempo en Canal 13. En el podcast ‘Di la verdad Rosa de Yuly’, la actriz narró el acoso verbal y físico que sufrió por parte de Merino. A pesar de las dificultades, Ingrid mencionó que con el tiempo, Merino se disculpó por su comportamiento, y actualmente su relación es diferente.

“Me hizo la vida imposible”. Con esas palabras, Ingrid Cruz describió el comportamiento de Francisca Merino en el entorno laboral. Durante una reciente edición del podcast, la actriz compartió detalles poco conocidos sobre el conflicto que vivió con su colega.

Ingrid afirmó: “Ya han pasado muchos años, y de hecho, ella me pidió disculpas después. Pero claro, Pancha Merino me hizo la vida imposible”. La actriz relató los ataques que sufrió de la protagonista de Adrenalina. “Me tiraba la ropa, me pisoteaba las cosas, me trataba de ‘rota’. Fue súper duro”, confesó.

Respaldo de Francisca García-Huidobro

El testimonio de Ingrid fue corroborado por Francisca García-Huidobro, quien también es conductora del podcast. Ella recordó una situación incómoda que vivió con Merino, señalando que una vez le preguntó por qué era amiga de Ingrid, refiriéndose a ella como una “rota”.

Ingrid reflexionó sobre esa etapa de su vida, señalando: “No sé por qué no conecté. Yo no me sentía ‘rota’, estaba comenzando en la televisión. Literalmente, estaba luchando por demostrar que era una buena actriz”.

La actriz continuó explicando su perspectiva en ese momento: “Me tocaba trabajar con gente muy talentosa, como María Izquierdo, gente que admiraba mucho... Yo estaba en otro mundo y no entendía por qué me trataba así. Era como: ‘¿Qué le pasa? ¿Por qué me trata así?’”

A pesar de las adversidades, Ingrid destacó que con el paso de los años, Pancha Merino se acercó para ofrecerle disculpas por su comportamiento. “Pasaron los años y ella me pidió disculpas porque fue muy desubicada conmigo. Se metió en mi vida privada, se portó mal. Yo aprendí de esa experiencia y hoy en día es todo lo contrario”, aseguró Ingrid.