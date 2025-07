¿El origen de la mala onda? Pancha Merino no sabía que estaba al aire y reveló el polémica situación con Ingrid Cruz cuando estaban en Canal 13

Con todo se fue la actriz Pancha Merino al ser consultada sobre la enemistad y mala onda con su colega Ingrid Cruz, luego que ésta última revelara que Merino le hizo la vida imposible cuando ambas trabajaban en las teleseries de Canal 13.

PUBLICIDAD

Y es que Pancha Merino no se guardó nada para revelar el polémico origen de la mala onda, aparentemente sin darse cuenta que estaba al aire en el programa “Que te lo digo”, hizo fuertes acusaciones, asegurando que Ingrid Cruz se involucró con su pololo de ese entonces, con quien la engañaron por meses.

Pancha Merino contó todo el origen de la pelea

Así, tras recibir el llamado de Luis Sandoval, la actriz comenzó a decir que “ella (Ingrid Cruz) saca una pelea que tuve hace más de 30 años. Te voy a contar que yo pololeaba con Luciano (Cruz-Coke) y ella se lo tiraba, se lo agarraba y trabajaba conmigo. Se agarraba a mi pololo y era compañera mía de elenco”, indicó con todo.

A lo anterior, añadió que “cuando yo lo descubrí, que me lo contó Pablo Illanes, llevaban meses agarrándose a mis espaldas. Obviamente, la encaré, la habré insultado, no me acuerdo si la ‘rotié’”.

En ese momento, le volvió a preguntar a Luis Sandoval si estaba en vivo. “¿Tú no me estás sacando al aire?”, le dijo Merino, ante lo que Sandoval indicó afirmativamente que “si po, estás al aire, te lo dije al comienzo".

“Me lo podrías haber dicho al comienzo. Nunca más voy a confiar en ti. Hablas para hablar conmigo, no para sacarme cosas al aire... Bueno, eso fue lo que pasó, ella se metió con un pololo mío muchos meses, pero por eso la encaré", apuntó la actriz.

Finalmente, Pancha Merino cerró diciendo que “lo debía tener superado, pasó hace más de 30 años. ¡Jamás he andado con un hombre casado, jamás he andado con un hombre comprometido, ni pololeando, ni nada! No tengo rabia con ella, estoy súper bien".