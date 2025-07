Carla Zunino regresó a TVN tras cumplir su postnatal: “Feliz en lo que hago porque también me parece que es un ejemplo para mis hijos”

Luego de siete meses fuera de pantalla debido al nacimiento de su hija Luciana, la periodista Carla Zunino regresó a las pantallas de TVN para conducir el noticiario matinal del canal público junto a su colega Valentina Reyes.

Un retorno que la comunicadora asume con la felicidad propia de quien vuelve a su segundo hogar y con el deseo de ser un ejemplo para sus hijos, en especial, para Luciana, de quien Zunino espera que “el día de mañana sepa que las mujeres somos capaces de hacerlo todo”.

El regreso de Carla Zunino

“Vuelvo contenta, siento que me reencuentro con lo que me gusta hacer, siento que tengo ganas de ser cada día más feliz en lo que hago porque también me parece que es un ejemplo para mis hijos, sobre todo para mi Luciana, para que el día de mañana sepa que las mujeres somos capaces de hacerlo todo”, indicó en conversación con su casa televisiva.

“Además, vuelvo a un segundo semestre que viene cargado de muchas noticias y llego con muchas ganas de poder aportar en un momento que me parece que es bien decisivo para Chile”, dijo la periodista, segura que “vuelvo con la mejor energía”.

“El equipo del canal siempre me hace sentir muy querida, muy valorada, así que estoy contenta, con ánimo y con ganas, como siempre, de entregar lo mejor de mí”, puntualizó Zunino.

“Luciana, en términos generales, está bien, así que estoy agradecida por eso, pero también tengo todos esos sentimientos encontrados que viven tantas mujeres, y también con esto de tener que hacer muchos malabares para ver cómo voy a conciliar mi vida laboral con tres hijos, que no es fácil”, reconoció la comunicadora, quien reconoció estar muy realizada de haber sido por fin madre de una niña.

“Es excepcional, nunca lo imaginé, nunca pensé que iba a tener una niña. Siempre pensé que me iba a quedar con dos niños y era feliz, decía que no era tema para mí no tener una niña, pero ahora que la tengo no concibo la vida sin ella”, aseveró.

“Me he llenado de agradecimiento de tenerla y de la ilusión de lo que va a ser que ella vaya creciendo conmigo y que tengamos esta complicidad que, inevitablemente, te da el género”, dijo.

Dupla femenina en 24 Horas

Respecto de su trabajo en pantalla en el programa “24 Horas Tu Mañana”, donde compartirá funciones con Reyes, la periodista asegura que esta será una gran instancia para darle una mirada más femenina al análisis noticioso.

“Estoy muy contenta de poder trabajar con Vale, a quien conozco desde muy chica, porque cuando ella partió yo ya estaba en el canal. En ella he visto un crecimiento muy grande, se está perfeccionando y sé que va a ser muy fácil fluir con alguien que tiene ese nivel profesional”, señaló.

“Me parece interesante esto de que seamos dos mujeres, que haya una mirada desde ese lugar, que nos apañemos, que entendamos, que fluyamos y, sobre todo, que seamos generosas la una con la otra. Yo ya hice duplas femeninas, tanto en tele como en radio, y fueron dos experiencias increíbles, por eso no tengo dudas de que con Vale va a ser exactamente igual, porque además hay mucho cariño, respeto y admiración”, finalizó.