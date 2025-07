“Va en serio”: Gissella Gallardo reveló detalles del romance entre Coté López y Antonio Sanabria

La empresaria y modelo chilena Coté López estaría viviendo una nueva etapa en su vida sentimental. Según se dio a conocer estos últimos días, la exesposa de Luis “Mago” Jiménez estaría iniciando una relación amorosa con el futbolista paraguayo Antonio Sanabria, actual delantero del Torino de Italia. Además, en las últimas horas fue nada menos que la panelista Gissella Gallardo, quien compartió reveladores detalles sobre este vínculo.

PUBLICIDAD

Los rumores sobre este inesperado romance comenzaron a circular tras la difusión de imágenes en las que ambos aparecían compartiendo en el mismo yate y en una fiesta, lo que encendió las alertas de sus seguidores. Sin embargo, fue Gallardo quien entregó más detalles en el programa Hay que decirlo, asegurando que el vínculo va más allá de un simple encuentro casual.

“Estuvimos investigando y creemos que esto va en serio. La Coté no solo estuvo con él, sino que conoció a la familia. Cuando uno involucra a la familia, creo que es algo más serio”, afirmó Gallardo, según recogió Página 7. Además, añadió que consultó directamente con López, aunque esta evitó confirmar la relación: “Lo que yo creo, porque le pregunté y ella me dijo que prefería no hablar ahora sobre el tema”.

En la misma línea, la comunicadora desestimó rumores anteriores que vinculaban a Coté con un actor de Hollywood. “Yo creo que esto va en serio (...) Eso no tiene nada que ver. Yo creo que por aquí va más el camino”, sostuvo.

Cabe destacar que fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien previamente había entregado pistas del vínculo en el programa Primer Plano, al revelar que Coté había conocido a “un colega del ‘Mago’ Jiménez”. “Coté López estuvo media desaparecida de redes sociales y sube esta foto, donde dice ‘estoy desaparecida porque estoy conociendo a una familia maravillosa’”, comentó Gutiérrez.

Cabe recordar que López finalizó oficialmente su matrimonio con Luis Jiménez en 2023, tras firmar los papeles de divorcio. Actualmente, el exfutbolista estaría iniciando una relación con la actriz Disley Ramos, a quien conoció en el reality Mundos Opuestos de Canal 13.