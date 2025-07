Princeso se sinceró en Mundos Opuestos sobre doloroso episodio de su infancia: “Tenía 2 añitos”

En un emotivo momento del reality Mundos Opuestos, el influencer Leonardo Vallana, más conocido como Princeso dejó de lado su habitual humor irreverente para abrir su corazón y relatar uno de los episodios más dolorosos de su infancia: el abandono de su padre cuando apenas era un niño.

Durante una conversación íntima con Marlen Olivari y Luis Jiménez, sus compañeros en el equipo del Pasado, Princeso compartió detalles de su historia familiar y la ausencia de figura paterna en su vida. “Mi papá fue a comprar cigarros y nunca más volvió. No sé si soy hijo del lechero, del que iba a cortar el pasto”, comentó entre bromas, aunque el trasfondo era profundamente triste.

Ante la pregunta de Marlen sobre si lo conocía, Princeso fue tajante: “Lamentablemente sí lo conozco. Dijo ‘mi amor, voy a comprar cigarros’ y no volvió más. Tenía como dos añitos. Él vale callampa”.

Aunque confesó que “se intentó tener comunicación por los dos lados”, dicha conexión nunca se concretó de manera significativa. De hecho, relató el único y tenso encuentro que tuvo con su padre en la adultez. “A los 18 años viajé a Concepción a conocerlo. Le pedí unas zapatillas y me las negó. Ahí le dije ‘nunca me diste nada en 17 años, te estoy pidiendo unas zapatillas y no las vas a comprar’. Después pesqué el bus, llegó y mi mamá me dijo ‘vamos altiro a comprar unas zapatillas’. Mi mamá me lo ha dado todo”.

Sobre ese momento, agregó que su padre fue completamente frío y que justificó su abandono diciendo que simplemente “sintió hacerlo así”.

Finalmente, Princeso compartió con sus compañeros en Mundos Opuestos cómo ha logrado mantenerse emocionalmente firme. “Me refugio en Dios, mi novia, mi hijo, mi mamá. Vivo con mi mamá, cómo la voy a dejar sola”, expresó, generando la empatía y el respeto de los presentes.