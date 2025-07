Pampita salió en defensa de Benjamín Vicuña tras duros dichos de la China Suárez: “Su vida entera son sus hijos”

Una nueva polémica sacude el mundo del espectáculo argentino-chileno luego de los explosivos dichos de Eugenia “China” Suárez contra Benjamín Vicuña. En medio del conflicto legal por el viaje que la actriz quería realizar junto a sus hijos y su actual pareja, Mauro Icardi, a Turquía, el actor chileno le habría negado el permiso judicial para sacar a los niños del país, lo que detonó una serie de furiosas publicaciones de Suárez en redes sociales.

En una historia de Instagram titulada “El papá del año”, la actriz arremetió con dureza: “Quién no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda”.

Pero sus declaraciones no quedaron ahí. La exintegrante de Casi Ángeles continuó: “El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza. Quién se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles”. Finalmente, añadió: “El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones”.

“Su vida entera son sus hijos”

Frente a esta situación, fue Carolina “Pampita” Ardohain quien rompió el silencio para defender públicamente a su expareja y padre de sus hijos. Consultada por la periodista Yanina Latorre en el programa Sálvese quien pueda, Pampita respondió de manera clara y contundente.

“Hola Yanina. Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente, generoso. Siempre fue así, su vida entera son sus hijos, son la luz de sus ojos, yo lo he dicho siempre” , afirmó la modelo, según consignó Infobae.

Ante la consulta sobre su relación con la China Suárez, Pampita respondió con mesura: “Mirá, yo ya no sé qué decir... con Eugenia tengo excelente relación hace muchos años. Espero que como familia que somos entre todos reine siempre el respeto por sobre todas las cosas, todos tendremos que poner de nuestra parte para que así sea” .

Por su parte, Benjamín Vicuña también se refirió brevemente al escándalo. En conversación con el periodista Ángel de Brito, que leyó sus palabras en LAM, el actor chileno expresó: “No voy a contestar a tanto odio”. Agregó que “la clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante” y concluyó con firmeza: “Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”.