“Es que me siento fea”: el llanto de Marlen Olivari ante sesión en traje de baño en ‘Mundos Opuestos’

Durante el capítulo emitido este lunes de ‘Mundos Opuestos’, se pudo ver la dinámica para los participantes de ambas casas. Se les informó que tendrían una sesión de fotos en traje de baño.

Mientras los hombres de la casa del Pasado jugaron a ponerse relleno en el bóxer, Marlen Olivari se mostró conflictuada.

“Es que me siento fea. No me veo bonita, tengo el pelo sucio, no tengo lo que me gusta a mí”, lloró amargamente la showoman, siendo consolada por Diego y Cata.

Eskarcita, la mejor foto

Esa misma noche los participantes vieron el resultado de la sesión de fotos. Todos rieron y algunas fotos fueron más celebradas que otras, entre ellas: Nacha, definida como “rica, como gatita peligrosa acechando” por Diego; Disley, sindicada por Luis como “muy linda y sensual”; Eskarcita, alabada por Alan como “muy lindo contraste de su piel con el traje de baño”; y Roon, catalogado por Yuhui como “huachito rico”.

Tras ello, las fotos más alabadas se sometieron a la votación del público para ver quién obtenía más likes. La más votada terminó siendo Eskarcita, quien con ello se ganó una cena romántica.

Pese a sus declaraciones de que quiere alejarse de él, Eskarcita eligió a Alan para compartir la cena romántica. “Estoy en una disyuntiva tremenda. Veo a mis compañeras con cara de ‘amiga, tú no aprendes’”, se explicó.