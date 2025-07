“Es la mujer con la que quiero estar toda la vida”: Sammis Reyes confesó que quiere casarse con Emilia Dides y formar una familia con ella

Asegurando que Emilia Dides “es la mujer con la que quiero estar toda la vida”, el deportista Sammis Reyes se sinceró y reveló todo lo que siente y cómo se proyecta con la finalista de Miss Universo en una íntima entrevista con Rodrigo Sepúlveda, en el capítulo de estreno del programa “Te lo cedo” de Zapping Sports.

En la conversación, Sammis Reyes -que es el primer chileno que llegó a la NFL en Estados Unidos-, se emocionó al hablar de la relación que ha formado con Emilia Dides, por quien se quedó en Chile pese a que en un principio estaba de paso.

“Uno de mis objetivos del año era mantenerme soltero”

Así, comenzó asegurando que la Miss Chile le movió el piso y todos su planes para este 2025 al conocerla a inicios de año.

“Uno de mis objetivos del año era mantenerme soltero para enfocarme en mis negocios… y fallé en un mes. La Emi me cambió todos los planes”, señaló Sammis Reyes, añadiendo que había proyectado irse a Dubái para concretar sus negocios.

“Tal vez nunca lo he dicho públicamente, pero mi plan no era quedarme en Chile. Hoy vivo acá, permanentemente, por ella”, aseguró.

En ese instante, profundizó el tema de su relación, revelando todo lo que siente por su pareja y cómo se proyecta con ella a futuro.

“La Emi no solo es mi pareja. Es alguien que admiro, respeto y me inspira todos los días, que creo que tiene el paquete completo, me movió el piso, lo digo públicamente no hay ningún filtro en decirlo, que es una mujer que para mí era soñada y hoy estamos viviendo una vida muy linda”, señaló.

En tanto, cuando Sepu le preguntó si se viene el matrimonio y un compromiso más allá de lo que actualmente hay, Sammis Reyes contestó categóricamente que “sí, obvio. Para mí (Emilia Dides) es el lugar donde quiero estar para siempre. Y sí, lo hemos conversado: el casamiento se viene pronto”.

A lo anterior añadió que su deseo es formar una familia con Emilia Dides y que el tema de los hijos es algo que ya han conversado.

“Siempre he querido ser papá. Siento que los hijos son una forma de dejar legado, de trascender más allá de lo profesional. Como digo, ella es la mujer con la que quiero estar toda la vida“, apuntó Reyes visiblemente emocionado.