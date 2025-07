“Ella es una tóxica”: Neme arremete en contra de China Suárez por publicación a Benjamín Vicuña y asegura “que está picada y habla estupideces”

Una acalorada defensa de Benjamín Vicuña realizó esta mañana el conductor de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, quien defenestró la publicación que escribió en redes sociales la actriz Eugenia “China” Suárez en contra del intérprete chileno.

PUBLICIDAD

Suárez causó estragos en la prensa de farándula transandina al denunciar en las últimas horas una serie de malos tratos e indiferencia que Vicuña habría tenido con los dos hijos que ambos tuvieron durante su relación sentimental, todo, en medio de la revocación del permiso que los tribunales le dieron a los menores ante el viaje que la actriz realizó a Turquía junto a su actual pareja, el futbolista Mauro Icardi.

Una serie de duras acusaciones en contra del actor nacional, y que este martes Neme cuestionó por considerar que los actos de Suárez son propios de una “mujer tóxica”, que más que el beneficio y bienestar de sus hijos, busca seguir “a cualquier parte” y a cualquier costo a su actual pareja.

La defensa de José Antonio Neme a Vicuña

“Perdón, pero yo para esto me voy a sentar. Yo voy a dar mi opinión después que terminemos de entregarle a la audiencia todos los elementos”, señaló el periodista segundos antes que se presentara el caso en el matinal de Mega.

“Esta es la reacción de ella, que se iba a ir a Turquía con su nueva pareja, el señor Icardi, que juega en Turquía, que tiene otro quilombo con Wanda Nara, porque si bien son personajes que nosotros no conocemos tanto, pero lo que pasa es que la China Suárez se metió con un deportista, que es Icardi, que juega en Turquía, que se separó de Wanda Nara, y ese tema es como una esquirla de todo esto”, inició Neme, quien luego detalló los motivos tras la furiosa publicación de Suárez en contra de su expareja.

“Él (Vicuña) le revoca el permiso para que se lleve a los niños a Turquía. Yo no sé porqué si uno hace vida en otro lado del planeta, se tiene que llevar a sus niños, si el padre o la madre vive en el otro lado del mundo. Muy raro todo”, dijo.

“Ella publica esto para atacarlo porque le revoca el permiso. Yo no entiendo porque ella mediatiza esto, y en vez de hablarlo con él, lo publica como si fuera una adolescente a través del Instagram porque hace acusaciones muy serias”, agregó el periodista, quien aseveró que “es grave que ella lo publique. Ella puede tener toda esta información, que puede ser cierta. Yo no tengo un problema ahí, yo no conozco a Benjamín, no tengo porqué creerle a ella o a él, no tengo idea, puede ser verdad. Pero que ella lo exponga en una red social, esa es una conducta adolescente”.

PUBLICIDAD

“Si yo tengo esta serie de temas emocionales, afectivos contigo, como padre, como expareja, lo que sea, los hablo contigo o a través de un mediador, a través de un abogado, pero lo último que haría sería publicarlo en una red social. ¿Para qué?”, reflexionó el rostro de Mega, quien aseguró que “es muy sensato lo que dice Vicuña”.

“Pongamos en contexto esto. No es que ella se está llevando los niños a Mar del Plata, un fin de semana a la playa, o unos días. No, está siguiendo a su nueva pareja a Turquía. Entonces, si tú te quieres llevar a mis hijos a vivir a Estambul, a Ankara, donde sea, por largos meses, no tengo idea, perdón ‘no te lo voy a aceptar’. O sea, ya era mucho que él le diera un permiso para que fueran y vinieran, digamos. Entonces, yo ahí le presto ropa a él”, puntualizó.

Las críticas de Neme a China Suárez

“Ella es una tóxica, perdón. Ella es una tóxica. O sea, Mauro Icardi con Wanda Nara, que tiene dos niñitas que lo han pasado pésimo (…) yo voy a decir una, yo no tengo hijos, pero asumo que cuando uno tiene hijos automáticamente, y eso es un hecho de la causa, y pueden decirme ‘no, mira en realidad’, yo creo que no es discutible, que cuando uno tiene hijos inmediatamente tu vida personal queda postergada. Al menos hasta que esos niños sean independientes y autónomos”, reclamó Neme, quien insistió en que la actriz argentina “es una mujer obsesionada con irse a Turquía, detrás de un deportista, eso es lo que se dice en Argentina, que no tuvo ni una ‘tupé’ de enfrentarse abiertamente con la pareja del deportista, que es Wanda Nara”.

“Le ha hecho la vida imposible a las hijas de Wanda Nara, Wanda Nara por otro lado tiene su propio ‘quilombo’, o sea, una obsesión enfermiza, que lo único que ha causado es daño a esos niños. O sea, que ella publique todo ese historial de miserias, digamos. Que pueden ser reales, no sé, no tengo idea, puede ser. Pero una guarda esa información, pero hacerla pública”, enfatizó.

“Yo insisto, incluso antes de todo este ‘quilombo’ mediático y la publicación del mensaje, y la revocación del permiso, ya una persona, me parece a mí, que se enamora de un deportista, de quien sea, y lo sigue al otro lado del mundo, y le dan lo mismo los hijos, el exmarido, la casa. O sea, es una conducta muy adolescente. Y me van a decir ‘no, es que las mujeres o los hombres adultos tenemos derechos’, sí, pero si usted tuvo hijos ya no tiene tantos derechos. Tiene menos derechos, tienes que postergarte. Lo siento mucho. ‘No, es que la vida personal’. Decidiste parir, y en el momento que decidiste parir o tener un hijo, en el caso de los hombres, tú vida queda necesariamente postergada”, prosiguió el comunicador.

“Si ella decidió irse, y los niños quedaron en Argentina con su papá o con la red de apoyo, está bien. Si lo que yo estoy diciendo es que ella parece no querer hacer ninguna concesión, eso es lo que parece. Yo he seguido la historia de ella y de Icardi, de Wanda Nara, porque yo veo esos programas argentinos, y lo que yo he visto es que ella es una mujer que aparece obsesionada. Que no va a medir ninguna consecuencia, y sigue a este hombre a Turquía, a Australia, al planeta Marte, o sea, no sé, cuando uno es adulto y tiene hijos y ha tenido una historia, no es llegar y salir corriendo por una pulsión hormonal, emocional, es una locura”, destacó Neme, quien expresó que “una cosa es que te haya fallado como pareja, y otra cosa es tú condición de padre. Son relaciones distintas”.

“Tú te puedes sentir traicionada, abandonada, dejada, engañada, no querida, en fin, pero la condición de padre se mide en paralelo, no se mezclan ambas cosas. No un hombre o una mujer por haber sido mala pareja quiere decir que es un mal padre o una mala madre, y yo creo que aquí ella está confundiendo las cosas”, aseveró.

“Ella se picó, se picó porque quería salir con los calzones en la mano corriendo detrás de la pareja actual. Pero además ella dice otra cosa en el mensaje nefasto que escribe contra Benjamín, y ahí te das cuenta que está picada y que habla estupideces, habla hue*** esta mujer. Porque en toda la descripción que hace, al final (…) ya, le pasa la cuenta porque era mal padre, que se fue a Chile, que no le dio agua, y al final, dice ‘te picaste porque los niños ven a un hombre que los quiere’, hablando como de Icardi. ¿Cuánto lleva con Icardi? ¡Nada! Y ya lo quieren y lo ven como papá sustituto. Andá (sic) estúpida. Está loca. Y mala actriz también, pésima. ¡Con Benjamín, no! ¡Con Benjamín, no!”, finalizó.