Gissella Gallardo recordó la tormenta familiar que desató la depresión de Mauricio: “Mis niños lo estaban pasando mal”

Una emotiva y cruda confesión realizó Gissella Gallardo sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida familiar junto a Mauricio Pinilla. En medio de una conversación televisiva, la periodista relató cómo enfrentaron, junto a sus hijos, los estragos de la profunda depresión que vivió el exfutbolista.

Todo surgió a raíz de la reciente entrevista que Pinilla ofreció a Pamela Díaz en su programa Sin Editar, donde el exseleccionado nacional expuso, sin filtros, los momentos más oscuros de su vida. “Estuve con una depre súper grande, con crisis de pánico. Entraba al estudio (a trabajar) y me bajaba la crisis de pánico y no podía trabajar. Se me aceleraba el corazón, las manos mojadas, se me apretaba la cabeza, no podía hablar, no podía expresarme”, relató.

Pinilla reconoció que su situación se agravó cuando se encerró en sí mismo, alejándose de sus seres queridos. “Se me juntó todo, me porté como el pi… Estuve haciendo cosas que no tenía que hacer, me aislé, me encerré con mi mamá que tenía cáncer de laringe, no salía, no hacía vida social. Me ponía a chupar solo en la casa", confesó.

En su relato más estremecedor, reveló que incluso tuvo pensamientos suicidas. “Lo pasé como el pi… Estuve cuatro meses que lo pasaba muy mal, muy mal. Lloré un montón, sufría porque estaba perdiendo mi vida. Me veía lejos de los niños, no me pescaban, yo no los pescaba a ellos, no tenía contacto físico con ellos. Me estaba volviendo loco“.

“Se me vino todo”

Este testimonio tuvo eco en el programa Hay que decirlo, donde Gissella Gallardo habló desde su propia experiencia. Para ella, el peor momento llegó cuando los hijos de ambos comenzaron a resentir el daño emocional. “Mis niños lo estaban pasando mal”, relató, añadiendo que incluso optaron por finalizar anticipadamente el año escolar. “Lo estaban pasando muy mal porque aparte estaba enfermo mi papá, su papá había desaparecido, como cuenta él, no tenía ganas de verlos... se vino todo junto”, dijo.

Gallardo recordó que, en ese punto crítico, recibió una advertencia drástica del profesional a cargo de sus hijos. “El psiquiatra de los niños me dijo, ‘Mauricio no puede estar cerca de los niños en estas condiciones como está’”, reveló.

Su reacción inicial fue de rechazo: “Yo mandé a la punta del cerro a este psiquiatra. Le dije, ‘no entiendo cómo puedes estar planteando esto, si él es el papá y uno es incondicional, y ¿cómo los niños no van a ver a su papá?’“, recordó.

Sin embargo, el especialista insistió. “Me dijo, ‘Gissella, lamentablemente hoy día él no está en condiciones’. Podía ser un riesgo para él, para los niños, para todos. Él estaba con una depresión muy grande, entonces yo estaba así cómo, ‘¿Qué hago?’“, rememoró.

A esta situación se sumó una nueva pérdida: “Después murió mi papá, y después tuve que hacerme cargo del tratamiento de Mauricio. Ha sido todo bastante fuerte”, reconoció la periodista.

Finalmente, Pinilla logró encontrar la fuerza para buscar ayuda profesional. “Un día dije, quiero recuperar a mi familia, quiero recuperar a mis cabros chicos, quiero dar vuelta la página y me pagué el tratamiento para las crisis de pánico y crisis de ansiedad y depresión”, compartió el exfutbolista.