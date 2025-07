Karla Melo emociona con poderosa reflexión tras su sexta quimioterapia: “Aunque estemos rotas, seguimos siendo luz”

Karla Melo volvió a conmover a sus seguidores con una profunda y valiente publicación en redes sociales, en medio de su lucha contra el cáncer. La actriz y cantante nacional, conocida por su participación en El Reemplazante y su carrera musical, compartió una imagen artística y un mensaje cargado de gratitud, honestidad y autoaceptación, que rápidamente se viralizó.

Fue en marzo de este año cuando Melo reveló públicamente su diagnóstico. Desde entonces, ha decidido visibilizar su proceso con total transparencia, mostrando tanto los avances como las dificultades del tratamiento oncológico al que se ha sometido.

En las últimas horas, Karla compartió una fotografía capturada por el artista Fernando Gutiérrez, en la que aparece semidesnuda, calva y en una actitud serena. La imagen refleja sin filtros el impacto físico del tratamiento, pero también la fortaleza con la que ha enfrentado esta etapa.

“A ti, cuerpo mío, gracias. Has soportado 6 quimioterapias y, aunque a veces siento que no podrás con 2 más, aquí estás. Sigues respirando, sigues latiendo, sigues dándome espacio para vivir, sentir y sanar”, escribió en el emotivo texto que acompañó la publicación.

“Aún queda fuerza”

Con profunda honestidad, también abordó los momentos más difíciles que ha experimentado durante estos meses: “Solo tú sabes cuántas veces he querido rendirme y he pensado que este tratamiento, que debería curarme, también me está enfermando. Pero insistes en recordarme que aún queda fuerza”.

La actriz explicó su decisión de mostrarse tal como está, en un acto de empoderamiento que busca inspirar a otras mujeres: “Hoy me muestro en esta foto: hermosa, más flaca y calva, porque me niego a esconderme. Porque cada cicatriz, cada célula cansada, cada parte que ya no es como antes, merece respeto y amor”.

Melo también dedicó un mensaje especial a sus seguidoras, muchas de las cuales han expresado que ven en ella una figura de inspiración. “Y a las mujeres que me siguen y me dicen que las inspiro, hoy les hablo desde mi oscuridad, donde se lucha llorando, pero siempre digna. Desde donde aún se elige el amor propio, aunque duele por estar a medias”.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase que ha resonado fuertemente entre sus seguidoras: “Aunque estemos rotas, cansadas y cagás de miedo, seguimos siendo luz. Somos la belleza real”.