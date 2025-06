“Ella es mi favorita”: Paulina Nin le puso todas las fichas a Disley Ramos en Mundos Opuestos y bendijo el romance con el “Mago” Jiménez

Sin duda, una de las participantes de Mundos Opuestos que está dando harto material y ha generado expectación, es la influencer Disley Ramos, quien estaría comenzando un romance en el reality show de Canal 13 nada menos que con Luis “Mago” Jiménez, cuyo ingreso al programa se verá este lunes 30 de junio.

Todo esto, fue comentado por la panelista de “Hay que decirlo”, Paulina Nin, quien en conversación con Publimetro reveló que la joven influencer es una de sus participantes favoritas del encierro, refiriéndose incluso al romance con el exmarido de Coté López.

En ese sentido, Paulina Nin comenzó diciendo que “me gusta mucho esta chica influencer Disley. Es mi favorita, además que la conozco porque yo trabajé con ella antes que entrara al reality. Es muy divertida y siento que tiene un abanico de cosas en su personalidad, es muy versátil: puede cantar, bailar y hacer muchas cosas”.

A lo anterior, añadió que “la encuentro súper jugada y tiene hambre de televisión. Creo que entró al reality para darlo todo y se la va jugar hasta el final. Me parece que es una cabra joven que, además, es muy bonita. No es dañina y para mi es súper importante que no sea ese personaje que hace llorar a la otra, la insidiosa. No, ella va a jugar el juego, pero no a hacer daño”.

En tanto, al referirse al romance con el “Mago” Jiménez, Paulina Nin aseguró que no le ve nada malo.

“Si él está separado de la mujer y ella es soltera. No estaría destruyendo ningún matrimonio. De hecho, la Cote López contó que ella ya no tiene nada con el Mago, que están separados hace tiempo, así es que está bien. Y si a él le late el corazón de nuevo y puede ser feliz, y si no hay destrucción de relaciones anteriores o de actuales, no hay ningún problema. Ella es mi favorita”, cerró diciendo la exanimadora del Festival de Viña.