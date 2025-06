Sebastián Ramírez se fue en contra de Adriana Barrientos tras decir que la intentó atropellar: “Ten respeto porque hay una familia”

Una nueva polémica sacude a la farándula nacional. Esta vez, el protagonista es Sebastián Ramírez, ex chico reality, quien utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra Adriana Barrientos y otros rostros del programa “Zona de Estrellas”, luego de que la modelo se refiriera públicamente a un supuesto intento de atropello por parte del exchico reality y a su supuesta presencia recurrente en su edificio.

Todo comenzó cuando Danilo 21, comunicador emergente y conductor del podcast “Juzgamos y nos funamos”, intentó contactar a Sebastián Ramírez para invitarlo a su espacio. “Sería bacán poder tenerte en un capítulo, aunque sé que no sueles dar entrevistas. De todos modos no pierdo nada con invitarte”, le escribió por mensaje directo. La propuesta fue rechazada de forma tajante y pública por Ramírez, quien expuso la conversación en su Instagram: “Me hacen mierda y después me anda invitando a sus hue** fomes”, escribió.

Pero el conflicto escaló cuando en el programa “Zona de Estrellas”, Adriana Barrientos hizo una serie de declaraciones que Sebastián no dejó pasar. “Este fin de semana yo iba saliendo a pasear, y de repente llego y veo estacionado al lado de mi auto el auto de Sebastián Ramírez. ¿Qué diablos hace Sebastián Ramírez aquí en mi edificio de nuevo?”, comentó Barrientos al aire, insinuando un comportamiento reiterado. “Fue por eso que en otra oportunidad me quiso atropellar, porque venía con la música fuerte”, añadió.

Molesto por las insinuaciones, Ramírez respondió sin filtro en sus redes sociales: “Lo que pasa es que yo te conozco hace mucho tiempo y tú lo sabías y pololeabas con tres amigos míos, ¿cachai? Entonces no tenís código, pues, flaca. Y diré la verdad: el auto lo estacionaste en el estacionamiento de visita porque le prestaste tu estacionamiento al compadre, ¿ah?”.

Además, arremetió por la gravedad de los dichos: “Adriana, mira, yo siempre supe lo que dijo el periodista en el otro programa, que eras ‘cariñosita’, por no decir eso, ¿cachai? Eso siempre lo guardé para mí. Tengo códigos y jamás dije eso sobre ti. Nunca lo dije. Entonces, por favor, ten códigos. Y ten respeto también porque hay familia, we**”, dijo, según consignó PRCLMagazine.

En su descargo, también reiteró su rechazo al podcast: “Danilo, no estoy ni ahí con tu podcast. Fui gratis donde el Karol, me da lo mismo, we**. Fui a la entrevista que tuvo más reproducciones. Tripliqué al otro we**. No me interesa, no me metáis en tus hue**”.

Ramírez anunció acciones legales: “Daniela y Adriana, voy a conseguir plata no sé dónde, pero la voy a conseguir y me voy a conseguir el mejor abogado y las voy a denunciar por todas las hue** que están hablando, loco. Porque son acusaciones graves”.

También se refirió al resto del panel. “Manu, te tenía como un caballero. Las perdiste todas conmigo. Vos, Valencia, no existís. Marito, te mando un abrazo, vos, padre”, dijo, cerrando su mensaje con una negación tajante del supuesto atropello: “Jamás te tiraría el auto ni a ti ni a nadie. Segundo, estáis diciendo poco menos que me encierro con un we** en un departamento, así como diciendo que poco menos se me caen los completos”.

Horas más tarde el chico reality borró sus declaraciones. En tanto, Adriana Barrientos no se ha referido al tema, y se espera que lo debatan este jueves en Zona de Estrellas.