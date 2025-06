Madre de Kaminski lanza dura crítica a Carla Jara tras quiebre con Diego Urrutia: “Nunca va a poder vivir en paz”

El reciente quiebre amoroso entre Diego Urrutia y Carla Jara ha generado una ola de comentarios en redes sociales, pero uno en particular llamó la atención: el de Ximena Candia, madre de Francisco Kaminski, exmarido de la ex Mekano, quien no dudó en lanzar una dura crítica pública hacia la comunicadora.

La relación entre Urrutia y Jara comenzó luego del mediático término de Carla con Kaminski, quien fue acusado públicamente de haber sido infiel con Camila Andrade. Desde entonces, el entorno del locutor radial se ha mantenido al margen de declaraciones, hasta ahora.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Diego Urrutia decidió confirmar el fin de su vínculo con Jara, luego de que surgieran rumores en redes sociales. El propio comediante comentó:

“Sí, terminamos, pero no es un término definitivo. La verdad nuestros contextos son bien distintos y los dos tenemos mucho trabajo”, explicó, agregando que no hay rencores y que la relación habría terminado en buenos términos.

Incluso se dio el espacio para bromear con la situación en una reciente rutina de humor. Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida cuando el artista compartió una enigmática frase en redes sociales:

“Qué difícil es ofrecerle paz a una persona que está acostumbrada a vivir en caos y guerra”. El mensaje fue interpretado por muchos como una indirecta hacia Jara, sin embargo, Urrutia no confirmó que fuera una dedicatoria a su expareja.

No obstante, lo que más sorprendió fue el comentario que dejó Ximena Candia, madre de Kaminski, en una de las publicaciones replicadas por portales de espectáculos: “Esta mujer nunca va a poder vivir en paz ya que todo se devuelve”, escribió, encendiendo la polémica.

Aunque el comentario fue borrado a las pocas horas, un usuario alcanzó a tomar un pantallazo que ya circula ampliamente en redes. Por ahora, ni Carla, ni Diego, ni Kaminski han respondido públicamente a la controversia.