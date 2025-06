Princeso se convirtió en el rey de Mundos Opuestos y dejó a varios molestos con la decisión: “No estoy dispuesto a disminuirme frente a él...”

Leonardo Vallana, más conocido popularmente como Princeso, ha sido sin duda uno de los participantes más controversiales del nuevo reality show de Canal 13, Mundos Opuestos, quien durante el capítulo emitido este lunes 23 de junio se convirtió nada menos que en rey, dejando a varios de sus compañeros molestos.

Todo ocurrió cuando por sorpresa, apareció en el patio común del Pasado y el Futuro un trono similar al de la popular serie “Game of Thrones”, el que de inmediato fue utilizado por Princeso, quien se sentó en él y se puso la corona.

La sorpresa mayor para todos vendría después, cuando Atenea anunció que ya que Princeso fue el primero en sentarse ahí, se convertía en el rey del reality, por lo que no podría ser nominado para la eliminación -quedando así con inmunidad inmediata-, y a quien además, todos sin excepción, deberían hacerle caso.

Molestia con el rey Princeso

Así, entre sus primeras órdenes como rey, Princeso nombró a Joche y Diego como sus escoltas, pidió comida del Futuro, que Yoan le sirviera en la boca, y les encargó a Alan y Daúd realizar flexiones. También pidió tener una cena con Cata Olcay.

Además, aconsejado por Alan, y para congraciarse con su equipo, ordenó que el desayuno del Futuro se lo comieran en el Pasado.

Sin embargo, sus órdenes no cayeron bien entre todos. Juan Pedro Verdier reclamó duramente contra Princeso, indicando que “yo he visto empleados que cuando suben de puesto tratan mal a sus compañeros” y que no obedecerá sus órdenes.

“Me atengo a las consecuencias. Soy el anarquista que se opone al reinado”, sostuvo el uruguayo sin miedo.

En tanto, Karla Constant le preguntó a Juan Pedro cuál es su problema con el reinado de éste.

“Cuando él compitió nadie lo apoyó, sólo Joche, y hoy cuando se puso la capa lo primero que hizo fue tratar mal a Joche. Esa actitud no me gusta, y no estoy dispuesto a disminuirme frente a él o frente a cualquiera que trate mal a la gente”, explicó Juan Pedro.

Al respecto, Joche confesó que no se siente maltratado. “Me lo tomo como que me pone a su lado porque confía en mí, no porque me está esclavizando”, indicó el argentino.

Sin embargo, todo cambió cuando Princeso aclaró que quien más lo apoyó en el duelo fue Daúd, no Joche. Entonces el cordobés se enfadó con lo que dijo Princeso.

“Ellos no te gritaron ni te alentaron. ¿Por qué le tirás flores a ellos? No me enojo con vos, sino con la hipocresía de los otros, que se quieren poner el poncho cuando en la prueba te desearon la muerte hasta el final”, reclamó Joche.