Pamela Jiles dispara contra Pamela Díaz por distanciamiento con Rocío Marengo: “La hemos visto humillarse por hombres”

Una polémica intervención tuvo Pamela Jiles en el programa Sígueme este lunes, donde no escatimó palabras al referirse al distanciamiento entre Pamela Díaz y Rocío Marengo. La diputada fue una de las panelistas invitadas al espacio de farándula y analizó con dureza las posibles causas del quiebre entre ambas figuras del espectáculo.

PUBLICIDAD

Todo comenzó con las recientes declaraciones de Marengo en Primer Plano, donde reconoció su dolor por el fin de su vínculo con Díaz, aunque sin entregar mayores detalles. Sin embargo, en el set de Sígueme, Jiles apuntó directamente a un factor sentimental detrás del conflicto.

“Creo que la pelea efectivamente fue por Jean-Philippe Cretton”, lanzó sin filtro, haciendo alusión a los rumores que circulan sobre posibles celos de Pamela Díaz hacia su ex pareja.

Frente a esto, Daniela Aránguiz intervino con una reflexión que dio pie a más debate: “Cuando hay una amistad, las amigas no se pelean ni por platas, ni por ropa, solo se pelean por hombres. Cuando hay un hombre metido al medio una se vuelve loca, hay que tener códigos”.

Pero Jiles fue más allá, y cuestionó duramente el historial amoroso de La Fiera. “Quiero discutirle a la Daniela que la Pamela no se pelea por hombres. La hemos visto pelearse y humillarse por hombres, arrastrarse por los suelos por hombres”, sostuvo la parlamentaria, dejando atónitos a los panelistas.

Incluso recordó una antigua relación de Díaz que, según ella, marcó negativamente su imagen. “De hecho, me acuerdo de ese argentino, horroroso, Morais”, comentó, en referencia al ex futbolista Fernando Morais.

“La Pamela ha ido pasando de pinky a cerebro. Es una mujer joven, con todas las condiciones, puede tener todos los pololos que quiera, está regio, pero no ha tenido, lo que diríamos, un buen radar”, concluyó la diputada en tono irónico.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que Marengo se refirió recientemente al fin de su amistad con Pamela Díaz durante su reciente participación en Primer Plano. La trasandina aseguró que nunca entendió la razón del distanciamiento. Negó un romance con Jean Philippe Cretton y atribuyó el conflicto a posibles malentendidos o celos profesionales.

“Me duele que no haya sido sincera conmigo, que no me lo haya dicho porque seguramente es un malentendido. Nunca le hice nada malo, no le haría. Me duele porque yo la quiero”, expresó en conversación con JC Rodríguez. También lamentó que Pamela no la defendiera cuando surgieron rumores infundados sobre supuestos celos relacionados a Cretton.