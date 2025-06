Despertó la fiera que lleva dentro: Marlen Olivari se fue en picada en contra de su compañero Yoan Curtis en “Mundos Opuestos”

La mala onda entre Marlen Olivari y Yoan Curtis se respira en el aire de “Mundos Opuestos”. El francés ha manifestado en más de una ocasión su mala impresión de la show woman y se lo hizo saber tras nominarla en el último consejo.

“En competencia te faltó fuerza. Además tú sabías que tenía la pierna mal y me la pisaste cinco veces”, le argumentó el francés. Esto fue contestado por Olivari, quien le recordó lo que ha hecho por él. “Fue de casualidad. Cuando te lesionaste, lo más bien que te di comida en la boca, te ayudé a ponerte el pijama, te atendí como una geisha, para ayudarte”, respondió.

Posteriormente, ya en la casa conversando con su equipo, Marlen se quejó de que la hayan nominado, y criticó duramente el voto en su contra de Yoan. “Yoan es un malagradecido, lo defendí toda la semana. Que no me vuelva a pedir la cama, que se pudra, chao”, dijo Olivari.

Marlen Olivari Captura: Mundos Opuestos

El nuevo round entre Marlen y Yoan

Tras pasar todo un día en tensión por el Cara a cara donde resultó nominada, Marlen tuvo un encontrón con Yoan luego de que él reclamara que la mesa del almuerzo estaba sucia, y ella le contra argumentó que podía hacerse cargo él, después de que no ayudó con la limpieza en la casa del futuro.

Enfadado, Yoan se fue a cuchichear con Princeso, y Marlen, al verlo, agregó: “Dime con quién andas, y te diré quién eres. Te has puesto prepotente, qué bueno saber quién eres realmente”.

“Dios, dame la posibilidad de poder nominarlo”, comentó posteriormente Marlen en torno al modelo. Y finalmente todo estalló cuando Alan retó a Yoan a una competencia de “gallitos”, y le ganó, tras lo que Marlen comentó: “Y eso que Alan no se pincha testosterona”.

Entonces Yoan trató de “estúpida” a Marlen, y ésta no tardó en contestarle. “Es una falta de respeto. Eres un maleducado insolente”, lo regañó, pero Yoan no aflojó, y le pregunto de vuelta: “Tú te inyectas el cu…, ¿y yo te digo algo?”.

“¡Ubícate niñito! No seas maleducado con las mujeres, eres un insolente y prepotente”, estalló Marlen con el francés.

Más tarde, Marlen le confirmó a Matías Vega que desde ahora está enemistada con Yoan. “Fue insolente y le paré los carros. Cuando se falta el respeto se acaba la buena onda y la amistad”, indicó.

“Yo nunca conectaré con Marlen, nunca. No me gusta, su energía no me gusta. Es una mentirosa”, dijo por su parte el francés.