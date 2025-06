Hasta sus orejas de gato quedaron tiesas: Feroz descargo de Danilo 21 en contra de Julio César Rodríguez tuvo un giro inesperado

Si Francisca García-Huidobro está presente en un programa con Julio César Rodríguez, la farándula es un tema obligado. A propósito de esto, ellos se refirieron al nuevo público y las nuevas figuras del espectáculo nacional como Danilo 21 en el podcast “Seré WN?”.

Mientras la ex “Dama de hierro” tenía perfectamente claro quién era el tiktoker, JC se hizo el desentendido. “¿Uno de pecas?“; ”Él habla como guagua"; “¿Tiene filtro? ¿La voz tiene un filtro también?“; ”Yo pensé que era un personaje, un actor"; fueron unas de las frases del animador de CHV, quien tenía la duda si la voz de Danilo era igual frente y fuera de cámara. No obstante, quedó la invitación hecha para que visitara el programa.

García-Huidobro estaba harta con las preguntas del conductor de “Contigo en la mañana”, quien no lograba conceptualizar que Danilo 21 no era un personaje. “Te va a responder”, le advirtió. Bueno, dicho y hecho.

El feroz descargo de Danilo 21

Danilo 21 terminó su reemplazo de Sergio Rojas este martes en “Que te lo digo” cuando el comandante del buque llegó de vacaciones, y estaba el panel completo junto a Luis Sandoval y Antonella Ríos. Los cuatro vieron el clip de las declaraciones de JC y la ira se apoderó del cuerpo del tiktoker.

“Quiero decir un par de cosas”, partió, “Julio César es una de las personas con mejor dicción de la televisión chilena, se nota que modula muy bien. No se nota que tiene la lengua pegada al paladar o el cuello muy pegado, más que el mío”, ironizó.

El tiktoker dijo que se esperaba este tipo de comentario sobre su voz de eminencias como Antonio Vodanovic, no de Rodríguez. “Para qué estamos con cosas, no es que tú lo hagas tan bien tampoco porque cuesta un montón entenderte los chismes a ti en tu programa pedorro, ‘Primer Plano’. No se entiende nada de lo que tú modulas, ¡Lo haces pésimo!“, lanzó

Ahora la cosa se pone más dura. “Y si tú... con ese rostro y con esa voz llegaste a la televisión a llegar 30 millones de pesos sin ningún tipo de talento ni atractivo ni voz, quiere decir que para mí hay grandes posibilidades. Dejas bastante que desear”, exclamó.

Asimismo, le dio un consejo al animador, “deberías aprender de la que fue tu mujer, Francisca García-Huidobro, que sabe que no está al nivel mío para ponerse a pelear”, añadió.

Danilo 21 aclaró que Julio sabe perfectamente quién es, ya que lo saludó en Chilevisión y lo ha invitado a su programa también. “¿Qué es esto JC? ¿Querías que yo hablara de ti? ¿Que yo te respondiera? Vas a tener que prepararte porque no te tengo miedo y voy a ir a tu programa", desafió.

A desdecir sus palabreos...

Una vez que Danilo 21 terminó de “darle con la silla” o “arrastrarlo como cajero”, el panel lo sorprendió con un audio de Julio César. “Te envío un abrazo gigante. No te sientas ni te molestes porque la verdad que yo soy de otra generación, más viejo y algunas cosas no las capto”, explicó.

“Te mando un abracito, cariños, anda a nuestro programa, conversamos, estás todo el capítulo ahí y te conocemos. Te mando un abrazo gigante que estés súper bien”, terminó el animador.

Corte directo, Danilo realizó una pregunta al panel: “yo me pregunto ahora, ¿no era mejor ponerme este audio primero?“, lo que provocó una ola de risas. ”Yo no tenía idea que este audio estaba, en mi pauta no me dijeron", agregó y explicaron que el mensaje llegó hace poco.

“¿Y ahora qué le voy a decir? Gracias Julio por esas bellas palabras...“, dijo antes de romper en carcajadas nerviosas. Todo el panel estaba muerto de la risa con esta situación, ”me llegué a atorar hueón, esto es una jugarreta", comentó el tiktoker.

No se paraban de reír en el programa, mientras que Danilo intentaba salir del paso. “Quiero decir en mi defensa... sería bueno que en este momento me prestaran un poco de ropa. Yo debería haberme ido a Temuco hoy día hueón, yo no debería estar acá”, bromeó.

“No sé qué decirle, ¿qué le digo ahora? Yo no tengo ni manager, nada... La verdad Julio es que estoy completamente ofendido con lo que me dijiste”, siguió jugando. “Con esta voz de guagua de 5 años te digo que esto es un show. Julio recuerda que somos dos mujeres del espectáculo”, cerró provocando carcajadas en el estudio.