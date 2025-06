Pilar Cox revela el sorprendente momento en que Cristián Campos se le declaró a gritos y fue llevado por Carabineros

Durante la entrevista en el programa Podemos Hablar, Pilar Cox recordó un episodio que involucra al actor Cristián Campos. Este hecho ocurrió en 1983, durante la grabación de la teleserie 'El juego de la vida’. Reveló que Campos se le declaró de una manera poco convencional, lo que generó un gran revuelo en su momento.

Un momento inesperado

Cox relató que una noche, Campos apareció en su casa tocando el timbre y gritando su amor. “ Apareció en mi casa un día a las once de la noche, tocándome el timbre y gritándome: ‘Pilar, te quiero. Quiero estar contigo, ábreme la puerta’ ”, compartió Cox en el programa. Este acto conmovedor terminó en un incidente que involucró a carabineros, quienes se llevaron al actor tras el caos que causó.

De inmediato se empezó a especular sobre un posible romance entre ambos, a pesar de que en ese momento Pilar estaba casada con Gonzalo Ruiz. “Se lo llevaron los carabineros”, añadió Cox.

La vergüenza y el trabajo en conjunto

Pilar no ocultó su vergüenza al recordar el episodio. “Yo estaba muerta de vergüenza, tratando de darle explicaciones porque era insólito. A mí no me había pasado nunca”, comentó, haciendo alusión a la rareza de la situación. Además, recordó que en una ocasión anterior había recibido mariachis, pero jamás había experimentado algo así con un compañero de trabajo.

Al día siguiente, Cox tuvo que enfrentar la incomodidad de trabajar junto a Campos, quien se disculpó por su comportamiento. “Tuve que hacerme de cuero de chancho. Él me pidió las disculpas correspondientes. Obviamente, ya se le había pasado la borrachera”, dijo la actriz.