Andrés Caniulef responde a acusación de acoso de Luis Mateucci: “Ni siquiera tuve cercanía ni relación con él”

Asegurando que “no es más que la burda búsqueda de protagonismo”, el periodista de espectáculos Andrés Caniulef, respondió a las graves acusaciones de acoso que hizo Luis Mateucci, quien aseguró que quedó “marcado” por el hecho que habría vivido al interior del reality de Canal 13, “Palabra de Honor”.

“Él tiene una forma de acosar a las personas como lo hizo en este reality (Palabra de Honor). ‘Ay, dame un beso’... flaco, si no me gustan los hombres, no tengo por qué darte un beso”, señaló Mateucci, lo que Caniulef salió a desmentir de inmediato.

“Ni siquiera tuve cercanía ni relación con él”

Así, a través de sus historias de Instagram, Andrés Caniulef se refirió a las acusaciones de Mateucci. “Qué lata hacerse cargo de esto, que no es más que la burda búsqueda de protagonismo”, comenzó indicando.

“Ya lo dije y lo repito, tal como lo hice en el react de Palabra de Honor: lo que dice Luis Mateucci es una absoluta mentira”, agregó Caniulef.

El periodista además indicó que “él (Mateucci) dijo en algún momento que yo lo había acosado. Creo que, efectivamente, ni siquiera tuve cercanía ni relación mayor con él, porque él era panelista y yo era el animador del programa, por lo tanto, cualquier cosa relativa a eso es mentira“.

“No siempre el camino es fácil, pero no voy dañando a nadie para avanzar más rápido. Muy por el contrario, voy buscando crear puentes, aunque muchas veces quedo expuesto y vulnerable, pero aún queda camino por andar”, cerró indicando Andrés Caniulef.