“Una técnica que usaron”: Flaviana Seeling reconoce que para calmar su ansiedad durante el parto sus médicos y enfermeras le bailaron axé

Este fin de semana la bailarina brasileña Flaviana Seeling dio a conocer en sus redes sociales el nacimiento de Vicente, el menor de sus hijos. Lo hizo con una serie de fotografías y cortos clips donde dejó ver a sus seguidores la alegría por el parto y el apoyo de su familia en el proceso.

Sin embargo, tras esos registros, reconoce la propia artista, hubo mucho de temor y ansiedad que finalmente se resolvió gracias a una particular decisión del equipo médico que la atendió.

El baile de Flavia en su embarazo

“Estábamos ansiosos por la llegada de Vicente. Fue una bendición de Dios. La cesárea salió del todo bien. ¿Te cuento un secreto? Hasta bailamos la ‘Dança Da Mãozinha’ en pabellón. Fue una técnica que usaron los doctores y asistentes para calmar la ansiedad antes de procedimiento”, señaló la bailarina en conversación con lun.com.

Y es que según reveló Flaviana al medio de circulación nacional, su ingreso a pabellón la tuvo con más de algún temor. “Estaba nerviosa y me preguntaron qué música colocábamos por mientras para descontraer. Y todas las personas en el pabellón dijeron axé. Así que bailamos un poquito y fue todo risas”.

“Ya a minutos de cambiarme para hacer el ingreso (a pabellón) decidimos hacer un baile que queríamos hacía rato y dimos la palabra en familia que, si todo llegaba a salir bien, sería una forma de disfrutar la llegada de nuestro bebé y hermanito. Siempre como nos gusta hacer cosas entretenidas o divertidas, somos siempre de hacernos reír y pasarla bien incluso en momento difíciles o de muchos nervios. Nos ayuda mucho a distraernos y estar cerquita como familia”, puntualiza.

Me preguntaron qué música colocábamos por mientras para descontraer. Y todas las personas en el pabellón dijeron axé — Flaviana Seeling

“Viví cada paso con amor. No fue fácil, pero sí emocionante. Mucha gente muestra la parte linda de estar embarazada y la cosa no es nada fácil. Tuve muchas complicaciones que muchas embarazadas tienen y no comparten. En mis redes pudimos conversar con miles de mamás que me daban y recibían también consejos”, finaliza.