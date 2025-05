En medio de conflicto familiar: Nano Calderón sorprendió con lujoso regalo para su pareja, Rebeca Naranjo

Mientras el conflicto con su padre vuelve a estar en el centro de la atención pública, Hernán “Nano” Calderón sorprendió al darle a su pareja, Rebeca Naranjo, un regalo de alto valor. La joven empresaria reveló este domingo a través de sus redes sociales que recibió una camioneta de lujo como obsequio de cumpleaños.

Aunque Naranjo cumplió años en diciembre, la camioneta —una Mercedes Benz modelo GLA color blanco, cuyo valor parte en los $41 millones— llegó recién en febrero a Chile. Desde entonces, la pareja decidió realizar algunas modificaciones estéticas, incluyendo el cambio de los colores en las luces interiores, antes de mostrarla públicamente.

El vehículo fue entregado por Nano en una concesionaria, adornado con un gran moño rojo en el techo y rodeado de globos en forma de corazón. En sus historias de Instagram, Rebeca se mostró visiblemente emocionada y dedicó un mensaje a su pareja: “Gracias por siempre tratarme como reina, por sorprenderme cada vez que puedes, por cuidarme, protegerme y amarme. Te amo”.

El lujoso gesto se produce en medio de una compleja situación familiar. En las últimas semanas, han resurgido tensiones entre Nano Calderón y su padre, el abogado Hernán Calderón Salinas, luego de que Rebeca volviera a referirse públicamente a la denuncia por abuso sexual y acoso que interpuso contra su suegro en 2020.

A través de su cuenta de Instagram, Naranjo compartió detalles de lo vivido durante el tiempo en que convivieron. “Empecé a notar que la cercanía de él (Hernán Calderón Salinas) no era algo normal (...) se me acercó y me tomó de las caderas y me dio un beso en cada mejilla, lo que para mí fue un poco incómodo porque no lo sentí como un saludo cordial”, relató.

Añadió que días después, “mientras me encontraba agachada recogiendo los productos (...) siento tocamientos por la parte de atrás. Al darme la vuelta, me di cuenta que no era mi pareja, sino que era este señor y me dice ‘tienes la piel rica y suavecita’ (...) me levanta el short por la parte de abajo y pone su palma en mi glúteo”.

Estas declaraciones reavivaron la controversia familiar y, según se ha informado, podrían derivar en una querella por injurias y calumnias por parte de Calderón Salinas.