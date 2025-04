“Yo no le exigí nada a nadie”: Diego Urrutia desmintió a Dino Gordillo y aclaró situación con JP Queraltó con pantallazo incluido

Un tenso cruce protagonizaron esta semana los comediantes Diego Urrutia y Dino Gordillo, luego de que este último afirmara en televisión que Urrutia se habría negado a presentarse en el Festival de Longaví por una polémica exigencia: reemplazar al animador Juan Pablo Queraltó por su pareja, Carla Jara.

La declaración fue hecha por Gordillo en el programa Tal Cual de TV+, donde aseguró que “antes de mí, iba a ir el chico que estuvo en Viña, Urrutia. Me dicen: ‘No vino ayer porque pidió que sacáramos a Queraltó para que animara la Carla Jara, si no, él no venía’, y no fue”.

La situación se volvió aún más tensa cuando Juan Pablo Queraltó, aludido en la historia, respaldó la versión de Dino Gordillo. “Lo que dice Dino Gordillo es verdad. A mí también me lo comentó la producción de ese festival. Pero bueno, está claro que priorizaron mi trayectoria, mi animación”, declaró. No obstante, agregó: “Espero que solo sea un malentendido, porque está claro que es de muy mala clase pedir que bajen a gente”.

Las palabras del humorista rápidamente encendieron redes y medios, provocando la inmediata reacción de Diego Urrutia. El comediante no solo negó categóricamente la acusación, sino que también presentó pruebas que contradicen la versión entregada por Gordillo. A través de sus historias de Instagram, compartió una captura de pantalla de una conversación en la que se le consulta si Carla Jara estaría interesada en animar el evento. Su respuesta fue clara: “Le voy a preguntar a mi polola”.

Urrutia no tardó en reaccionar y aseguró que incluso se había comunicado directamente con Queraltó para aclarar la situación.

“Para los cahuineros. Yo no le exigí nada a nadie. Aquí la prueba” , señaló en su cuenta de Instagram, antes de exponer el chat en que la producción del evento le consultaba sobre los valores de su pareja, Carla Jara, para animar un festival.

“¿Vieron que no es bueno hablar sin pruebas? Yo le mandé esto anoche a Queraltó, le expliqué todo y me contestó que está todo bien, bacán y que ahora entendía” , señaló luego. De este modo, el comediante buscó cerrar el impasse mediático que, por unos días, lo enfrentó a dos conocidos rostros del espectáculo nacional.