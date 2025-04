Un personal trainer francés y un streamer chileno: Conoce a los dos galanes que prometen revolucionar las hormonas en “Mundos Opuestos″

Este martes vino con cuatro nuevos confirmados para el próximo reality show de Canal, “Mundos opuestos”, el cual tendrá entre sus 20 integrantes a dos galanes muy distintos, desconocidos para la televisión chilena, y provenientes desde lados muy diferentes del mundo. Ellos arrasan en redes sociales, y buscarán mostrar sus herramientas de conquista.

El primero de ellos se llama Yoan Curtis, es francés y vive desde hace 9 años en Miami. Tras participar de Mister Francia en 2014 y coronarse Mister París, se mudó a Estados Unidos, donde trabaja de personal trainer, coach, masajista y terapeuta.

Fue viviendo en la ciudad estadounidense donde un día empezó a causar noticia por algo inesperado. “Un día una chica me dijo que me parecía a Maluma. Lo tuve que buscar en Google para saber quién era, y decidí ir a conocerlo, porque estaba en Miami firmando autógrafos. Pero cuando llegué en mi moto la gente empezó a confundirme con él. Tuve que hacerme fotos y firmar como si fuera él. Desde entonces me dicen ‘Malumita‘”, narra el francés.

Y aunque admite que no canta como el colombiano, tiene una opinión clara sobre él. “Mucha gente me dice que soy más divertido que él, más amable y más bonito. Me dicen que tengo mejor cuerpo”, confiesa.

Yoan Curtis Gentileza: Canal 13

Aunque, por el contenido que sube en sus redes sociales, tiene fama de ser bueno para las fiestas, Yoan asegura que es más tranquilo de lo que parece. Sí admite ser muy sociable. “Soy muy bueno para tener amigos. La gente dice que yo soy una persona muy amable y con muy buena energía. Puedes invitarme a un cumpleaños donde no conozco a nadie, y sé que voy a conectar con alguien y lo voy a pasar bien. Soy muy divertido y me gusta entretener a la gente”, sostiene.

Según afirma, se tiene fe para su ingreso a “Mundos opuestos”. “Soy muy competitivo. Me defino como un ganador y voy a pelear duro para ganar, es lo que quiero. No le tengo miedo a nada. Quiero que conozcan mi cara, mi físico y mi talento”, manifiesta.

Como buen personal trainer, Yoan asegura que ayudará a entrenar a sus compañeros en el encierro. También fue futbolista, entonces dice saber liderar equipos. “Jugué fútbol de delantero ocho o nueve años, soy muy bueno para analizar a la gente y solucionar problemas. Me hace feliz ayudar al resto, entonces sé que en mi equipo voy a ser el mejor, porque voy a aportar con mi cabeza para pensar por todos”, comenta.

Además, reconoce que le va muy bien con las mujeres, y dice tener las técnicas correctas para lograrlo. “Soy un gran seductor, me gusta sonreír y tocar a la gente cuando les hablo. También soy muy emocional y me gusta mucho escuchar a las mujeres. Mi arma de seducción es ser suave, dar consejos y ayudar. Me gustan las chicas que tengan un poquito de carácter, que no me digan que sí a todo”, confidencia.

Yoan Curtis Gentileza: Canal 13

El joven chileno promesa

A sus 23 años, Alan Villalobos, llamado Alan Didier en redes sociales, es un joven de Temuco que dice tener sangre mapuche “como gran parte de los que venimos de la Araucanía”. Además, tiene una historia muy diferente al lujo y la fiesta de Yoan Curtis.

“Cuando yo era pequeño no podía vivir con mis papás. Ellos tenían problemas de violencia intrafamiliar, y obviamente para un niño de 5 años no estaba bien ver eso. Para que yo no me fuera al Sename, mi abuelita se quedó conmigo y tomó la responsabilidad de criarme. Yo vengo de una familia demasiado esforzada, que no ha tenido nada gratis, y mi abuelita se ha sacado la cresta para tener lo que hoy en día tiene, lo que le agradezco”, relata.

Alan Didier Gentileza: Canal 13

Hoy este joven estudia Periodismo y se dedica a ser streamer, jugando videojuegos en su pieza gran parte del día. “Me considero un ‘niño rata’, me paso gran parte del día y la noche encerrado jugando ‘League of Legends’, ‘Call of duty’ y cualquier juego de PC. Como nunca tuve un hogar formado como tal y siempre estuve disperso en todas partes, mi pieza es mi lugar seguro”, explica.

Además, tiene una obsesión con el gimnasio y las motos. “Las motos para mí son mi corazón. Todas las noches salgo a andar en moto, es mi felicidad, mi serotonina. Me gusta ir en moto al gimnasio y después volver para jugar toda la tarde”, cuenta.

Según explica, su físico trabajado proviene de las enseñanzas de su padre. “Siempre me ha gustado tener una vida saludable porque mi papá me inculcó el deporte. Aunque cuando cabro cometió muchos errores, se reivindicó y se adaptó, y es un modelo para mí. Yo lo veo como Iron Man, hasta el día de hoy le hago un gallito y soy incapaz de ganarle”, asegura.

Por eso, Alan dice estar muy capacitado para ganar las competencias en “Mundos opuestos”. “Tengo habilidades motoras físicas, me siento muy seguro de eso, tiene que ver con el cuerpo sano. Me siento capaz de todo, la verdad. Siempre he sido competitivo, siempre he hecho cosas por primera vez y me han salido. Por ejemplo, cuando quise patinar sobre hielo, me resultó altiro”, narra.

En tanto, aunque no se define como un galán, se reconoce intenso en el amor, y hace una advertencia. “Tengo buena suerte con las mujeres, me va bien. Hoy estoy soltero y disponible, no me cierro a nada. Pero advierto que soy intenso, y si me enamoro de alguien que está al otro lado, soy capaz de hacer un hoyito en el vidrio para pasar”, indica.