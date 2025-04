“Se estará comiendo mis babas”: Agustina Cabañas se fue en contra de Pamela Díaz y de paso habló de Felipe Kast

Agustina Cabañas, la mujer oriunda de Temuco que se ha encontrado en el ojo de la polémica en los últimos días, arremetió con todo contra Pamela Díaz, y otros personajes del espectáculo nacional. Además, aprovechó de enviarle “besitos” a Felipe Kast, con quien habría tenido un affaire en el pasado.

PUBLICIDAD

La modelo, que se dio a conocer luego de asegurar que tuvo una “noche de pasión” con el bailarín Fabricio Vasconcellos, se defendió de las críticas emitidas por “La Fiera” en el programa “Hay que decirlo”, donde Díaz la cuestionó duramente por haber grabado al brasileño en un momento íntimo sin su consentimiento. La voz de Vasconcellos se escucha claramente en el registro que Cabañas habría capturado y difundido, lo que generó una ola de cuestionamientos.

Ante esto, Cabañas respondió en una entrevista con el medio digital La Movida, asegurando que Pamela Díaz no tiene autoridad moral para juzgarla. “Ella me sepultó por lo que hice del video. Ella no se acuerda que en 2008 filtró fotos de una panelista de televisión desnuda y mostró en cámara, en vivo. Creo que se le fue olvidando un poco, tiene un poco de amnesia”, disparó.

Pero los dardos no se quedaron ahí. Cabañas también se refirió a su pasado con el senador Felipe Kast, con quien se le vinculó en 2022 tras viralizarse un video donde ambos compartían en un auto. “Uy, Felipe es un amor. Le mando muchos besitos si está viendo esto”, comentó.

Este comentario encendió aún más la polémica, ya que actualmente Kast mantiene una relación con Pamela Díaz. Según Cabañas, esta sería una de las razones por las que la conductora la criticó con tanta vehemencia. “Hablaba con rabia, se notaba en los ojos, con las ganas de hacerte pebre. Se estará comiendo mis babas en este momento” , sentenció sin filtro.

La modelo también aprovechó el espacio para lanzar críticas a otras figuras, como la influencer Daniella Chávez, a quien acusó de querer colgarse de su fama para impulsar su plataforma Onfayer. Además, apuntó contra la periodista de Primer Plano, Constanza Ganem, a quien calificó como “altanera y desagradable”, asegurando que no la trató con respeto durante una entrevista.