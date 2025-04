“Nunca nos escondimos”: Américo habla de su romance con Yamila Reyna y recuerda especial vínculo con su suegro

El cantante nacional Américo se refirió por primera vez de manera abierta a su relación con la actriz y presentadora Yamila Reyna. Lo hizo durante una conversación en el podcast Nada que Perder, conducido por el periodista Roberto Cox, donde no solo repasó el origen del romance, sino también una inesperada conexión con el padre de la artista argentina.

PUBLICIDAD

“Nosotros nunca nos escondimos, nunca nada. Es más, quienes se escondían eran los que nos sacaban fotos, y fotos malas”, afirmó Américo, recordando los inicios de la relación que se conoció públicamente hacia fines del año pasado luego de ser captados paseando en las calles de la ciudad.

Uno de los momentos más significativos en su camino como pareja fue su aparición conjunta en la Gala del Festival de Viña del Mar, momento en que se confirmó el romance entre ambos. “Fue como la presentación en sociedad”, aseguró el intérprete de “Que levante la mano”, explicando que para muchos fue la primera vez que los vieron juntos oficialmente.

El cantante también detalló que el inicio del romance fue completamente inesperado. “No figuraba en los planes de Yamila en ninguna parte y seguramente ella tampoco en los míos, pero sí muchas veces habíamos conversado, compartido. Fue algo casual”, relató.

Con humor y sinceridad, compartió cómo fueron los primeros meses de conquista: “Pasó el tiempo de salir, conquista, comida, ropa impecable, lavar el auto, me bañé yo. Esto fue parte de octubre y noviembre”.

Pero sin duda, uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista fue cuando Américo reveló un lazo especial con el fallecido padre de Yamila, el reconocido cantante argentino Sebastián, conocido como “el monstruo cordobés”. “De niño, con 13 años, grabé canciones de su padre. Grabé una que era mi favorita, que se llamaba Chiquilina. Me dijo ‘esa mi papá me la hizo a mí’. Yo no sabía”, contó emocionado.