Natalia “Arenita” Rodríguez fue dada de alta después de pasar tres días hospitalizada: Destacó el rol de su esposo en los cuidados de su hija

Este pasado miércoles, Natalia “Arenita” Rodríguez, mejor conocida por ser la reina de los Pokemones y la estrella de “Yingo”, fue dada de alta tras ser hospitalizada por tres días en Aarhus de Dinamarca, país donde vive desde hace 7 años.

Ella fue diagnosticada con una infección en la glándula salival, por lo que le administraron antibióticos y morfina. Rodríguez partió contándole a LUN que esta complicación médica “fue una sorpresa para mí y ahora sigo recuperándome en casa”.

“Mi esposo (Jens Bach) y mi suegra han sido incondicionales como siempre. Soy muy afortunada de tenerlos a mi lado. Mi hija aún es muy pequeña como para entender, pero sí me fue a ver todos los días. Por suerte, el apego que ella tiene con mi esposo es igual de bueno que como el que tiene conmigo”, continuó.

Al ser consultada si es que estos momentos de vulnerabilidad le hacen extrañar a su familia, Natalia respondió que “la verdad es que no, mi familia principal y más importante es la que he formado acá. Adoro a mi familia en Chile, no digo lo contrario, pero no soy muy dependiente emocionalmente de ellos”.

“Viviría sufriendo si fuera así. O quizás no podría vivir en otro país, como les ha pasado a muchos que se han devuelto porque no pueden tolerar estar lejos de sus familias”, explicó Arenita.

El cuidado compartido de su hija

La exchica Yingo recalcó lo importante que ha sido su esposo en este periodo, ya que comparten las responsabilidades de su pequeña hija. “En la cultura danesa es muy común que los cuidados de los hijos recaigan en ambos padres y no solamente en la madre, eso ayuda a alivianar la carga mental que solemos tener mayoritariamente las mujeres”, añadió.

“A diario, mi esposo lleva a mi hija a la guardería, ambos trabajamos, después yo la paso a buscar y cumplimos con el rol de padres llegando a casa”, contó Arenita.

Con respecto a su maternidad, Natalia habló cómo se ha adaptado a esta nueva etapa de su vida. “Ha sido muy desafiante y a la vez hermoso. A veces lidiar con el cansancio, la falta de horas de sueño o cuando se ha enfermado ha sido lo más complicado para mí”.

“No es tan difícil maternar; lo más difícil es encontrar el tiempo de hacer todo el resto de las cosas, me refiero a trabajar full time y también continuar con mi vida, con el autocuidado, tiempo para amistades, matrimonio y proyectos personales. Las que son mamás me entenderán a lo que me refiero”, explicó.