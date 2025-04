Con beso a Fabio y a Gala: Así fue la salida de Jhonatan Mujica de Palabra de Honor

Jhonatan Mujica fue el último eliminado de Palabra de Honor, tras perder junto a Andrés Caniulef el duelo frente a Vico y Samantha.

Pero, antes de su salida, el modelo se fue bien besuqueado por Gala Caldirola e incluso por Fabio Agostini. Ósculo que le dedicaron a Pamela Díaz, La Fiera que los cautivó en el primer reality del 13, Tierra Brava.

Todo partió cuando Jhonatan participó en una dinámica de baile junto a Fernanda y el español. Performance que terminó con el sorpresivo beso en la boca que se dieron los galanes, sacando aplausos entre los demás integrantes del programa.

“Quisimos terminar con algo divertido para que la gente se cag… de la risa un poco. Se lo dedicamos a Pamela”, bromeó Agostini.

Pero, si bien ese piquito fue como parte del show, luego vino un beso con todas su letras junto a Gala Caldirola.

Fue cuando Jhonatan se dirigía al campo de juegos para la competencia de eliminación, momento que se despidió efusivamente de Gala, como si supiera que iba a ser su último momento al interior del reality.

“Tengo un poco de nerviosismo, no me esperaba lo que pasó”, aseguró Jhonatan sobre el beso, asegurando que deseaba seguir en competencia para seguir conociendo a Gala.

Pero, no a todos les cayó en gracia tanto cariño.

Daniela fue dura con Jhonatan y lo acusó de querer “colgarse” de la española.

“Es un intento más que hace de colgarse de otra persona, como en su día hizo con Pamela en ‘Tierra brava’”, opinó Requena.

“Son celos por dentro, te carcomen”, le contestó riendo el modelo a Daniela. Gala, en tanto, defendió su beso. “Jhonatan es una persona con la que conecto muy bien desde la amistad, y quién sabe si en algo más. Me daría pena que se fuera”, confesó Caldirola.

El duelo de eliminación

En el duelo de eliminación los reclutas tuvieron que trasladar cinco cantimploras al final del circuito cruzando un pasamano de argollas, una escalera metálica y una viga de equilibrio, y luego equilibrándolas sobre una vara a través de un complejo laberinto.

Y pese a sus esfuerzos, Jhonatan y Andrés no lograron terminar la prueba a tiempo, y Vico y Samantha terminaron coronándose como victoriosos.

Luego, llegado el momento de decidir, a Andrés le tocó escoger entre lealtad y traición, y optó por dejar ir a Jhonatan.

Jhonatan se mostró frustrado por no haber alcanzado a construir algo con Gala. “Fue una amarga sorpresa perder. Quedé un poco frustrado con mi desempeño. Justo se abrió una pequeña ventanita de algo lindo que podía pasar en la casa. Me hubiese gustado conocerla un poco más en profundidad”, reflexionó.

Asimismo, agradeció a sus compañeros por acompañarlo en su complejo momento personal al momento de ingresar. “Cuando entré pensé que no iba a dar la talla por un tema emocional mío. Pero nunca me sentí mal recibido y esto me sirvió para dejar cosas atrás. Me ayudaron a sanar esas pequeñas heridas que tengo. No se hagan daño a ustedes ni a los que quieren, porque uno nunca sabe hasta cuándo tiene a las personas”, les dijo, entre lágrimas.

Gala tuvo sentidas palabras de despedida para el modelo. “Tus palabras me han emocionado un montón. Me da mucha pena porque siento una afinidad muy grande contigo. Me encanta que hayas sido parte de mi experiencia acá adentro, y me encantó tu beso”, le dijo, emocionada.

Luego, al abrazar a Jhonatan para el adiós final, él y Gala se besaron de nuevo. “Qué rabia que no se pudo seguir dando un poco más con Gala, pero ojalá afuera se den las cosas como se tienen que dar”, manifestó el modelo.

El reality “Palabra de honor” lo transmiten de lunes a jueves después de “Teletrece central” por las pantallas del 13, 13Go y Claro, canal 557.