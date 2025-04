Picante polémica: Acusaciones cruzadas entre Daniela Aránguiz y Antonella Ríos por “pagos” sexuales

La mala onda entre Daniela Aránguiz y Antonella Ríos ya cruzó todos los límites. Los dimes y diretes entre ambas panelistas faranduleras, ahora llegaron al plano íntimo amatorio.

Esto, porque la exesposa de Jorge Valdivia acusó a la actriz de pagar con favores sexuales una intervención estética que se habría realizado con el cotizado doctor Pablo Serrano.

“Antonella Ríos dijo una cuestión, ¿Me pongo mala o no?, porque podríamos contar cómo pagaba los canjes con el doctor del Hotel Marriott”, publicó Aránguiz en una historia de Instagram.

Pero, Ríos no se quedó callada y, luego de recriminar los argumentos de su nueva archirrival, le devolvió la pelota y aseguró que ella también se hizo la linda con el mismo doctor, pero cuando estaba casada con el futbolista.

“No me voy a colgar de alguien que su único foco sea el intercambio sexual, la pelea de hombres, sacarse o no el marido, como si el marido fuese un objeto de cambio...como si las mujeres le arrebatan a su hombre. Es súper rara la psicología que tiene Daniela para referirse a otras mujeres, porque las ve a todas como criminales que quieren sacarle lo que es de ella”, señaló la compañera de Sergio Rojas y Luis Sandoval.

Y continuó...

“No tiene códigos, es machista, está enfocada siempre en que le quieren quitar lo suyo, es exhibicionista, es hedonista, le gusta mostrar los lujos, no hay contenido real en su propuesta comunicativa ni como ser humana”, agregó.

Antonella, Aránguiz y el doctor

Si bien, Antonella reconoció que tuvo un affaire con el doctor, contó que él le contó de lo coqueta que era Aránguiz cuando lo visitaba junto a Valdivia, en el 2018.

“(El doctor) Se amplió dentro del mismo hotel y se cambió de oficina, la cosa es que por su propia boca, me dice que la Daniela Aránguiz me dijo que me iba a ayudar como es arquitecta a rediseñar mi nueva oficina y al parecer esa ayuda no era cuando Daniela estaba soltera (2018)... en ese contexto eres bien pillina y al parecer no sólo le quería decorar la oficina, sino más bien le querías decorar la vida”, sentenció Antonella, en clara alusión al arte amatorio, consignó La Cuarta.