Para quedar con la boca abierta: Daniella Campos reveló el millonario pago que recibía Iván Zamorano por una aparición en “Viva el lunes”

Daniella Campos e Iván Zamorano fueron una de las parejas más icónicas de la farándula de la década de los 90’s y causaban fascinación en el espectáculo nacional. Eran apetecidos por los programas de televisión, y ofrecían una suculenta suma para tenerlos en pantalla.

Esto fue recordado por la gemela en “Zona de estrellas” mientras se encontraban hablando del millonario sueldo que se rumorea va a recibir Julio César Rodríguez en Chilevisión si es que renueva su contrato con su actual casa televisiva.

El animador Mario Velasco entregó el dato del monto que ganaba la animadora Cecilia Bolocco en su periodo de animadora en programas como “Viva el lunes” hace 30 años. Ella ganaba $35 millones de pesos al mes, lo que actualmente sería de $215 millones de pesos.

El millonario pago a Iván Zamorano

Ante la sorpresa de sus compañeros, Daniella Campos dijo “créanlo porque yo les puedo contar como dato (...) les voy a dar cuánto le pagaban a Iván Zamorano por una participación en ‘Viva el lunes’, y ahí van a entender que es real lo que ganaba Cecilia Bolocco”.

Campos señaló que todo ese dinero se lo pagaban por ir a sentarse a conversar, bailar y cantar en el programa. “Solo por una entrevista, un bailecito de la cintura, una cantadita con su canción de Sergio Dalma, su cahuín de amor farandulero”, detalló.

Al entrar en términos monetarios, Daniella dijo “le pagaban, sumen: pasajes en primera clase, hotel y para el bolsillo eran $100 mil dólares de la época”. Esto sería más de $260 millones de pesos de 2025.

Al hablar de cuánto ella cobraba por ir al difunto estelar de Canal 13, la periodista afirmó que “a mí me pagaban... qué pena, a las mujeres siempre nos pagan menos, pero no importa. Me pagaban $30 mil dólares”.

“Para mí era distinto porque yo no bailaba, ni cantaba ni hacía trencito. Me preguntaba cómo estaba mi corazón y yo les decía ‘latiendo’. Me pagaban igual”, cerró Daniella Campos.