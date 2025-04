“Llegué al hotel y lloré amargamente”: Fran García-Huidobro se sinceró sobre el percance que vivió en la Gala de Viña

Infame terminó siendo la Gala del Festival de Viña 2025 después de la cantidad de polémicas que originó el evento, especialmente por los asistentes quienes se quejaron por la demora y el desorden detrás de cámara.

PUBLICIDAD

Ni la animadora del evento, Francisca García-Huidobro, estuvo exenta de los problemas, pero estos vinieron de la mano del diseñador de su vestido, quien llegó tarde con el atuendo que iba a utilizar la “Dama de hierro”.

En el primer capítulo de la nueva temporada de su podcast, “Di la verdad Rosa”, ella entregó detalles exclusivos de este percance que vivió en la Gala de Viña-

“Yo tenía que cruzar la alfombra roja a las 9:05 de la noche, esa era la pauta que iba minuto a minuto (...) Yo llegué a la hora que tenía que llegar, perfecto, maquillada y todo esperando mi vestido”, partió narrando.

“10 para las 9 mi vestido no había llegado, a esas alturas yo ya estaba tarde. Ya no iba a pasar por la alfombra a la hora que tenía que pasar”, relató.

El calvario que vivió Fran García-Huidobro

Desde el detrás de cámara, Fran escuchó cómo comenzaba la Gala mientras ella no estaba lista. La animadora contó que buscó un lugar para estar sola dentro del lounge para sentarse junto a su frustración.

“Yo no podía hacer nada, excepto sentarme a esperar que el pelutodo en el que confié, porque todo esto es culpa mía por haber confiado en él, entregue mi vestido”, comentó.

PUBLICIDAD

La “Dama de hierro”, y su amiga y co-animadora Ingrid Cruz, destacaron la actitud que tuvo, ya que en el pasado no hubiese actuado tan calmadamente. “Me hubiera puesto a llorar y devuelto a Santiago”, especuló.

“Lo que pasó es imperdonable, para mí en términos profesionales. Yo nunca más en mi vida me voy a vestir con ese diseñador. Yo tengo amigas y cercanas que se visten con él, no tengo ningún problema, no pretendo que nadie se meta a mi bando, pero eso no lo vuelvo a vivir nunca más en mi vida”, recalcó, y añadió que desde el director del programa estaban preocupados por su vestido.

“Yo tuve que tener los nervios de acero”, agregó Fran y reconoció las repercusiones emocionales que tuvo el percance. “Llegué al hotel y lloré amargamente. Lloré harto rato de impotencia, de rabia, pero sí cargué durante la Gala más larga de la historia. Después me pegué mis lagrimones en el hotel sola, pero al día siguiente ya había pasado”, cerró.