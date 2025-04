Kathy Orellana muestra su atractivo presente luego de tres años sin beber alcohol: “Después de haberlo perdido todo...”

Invitada al programa Primer Plano de CHV, la exparticipante de Rojo, Kathy Orellana mostró cómo es su luminoso presente, tras dejar los excesos de drogas y alcohol.

La cantante de 42 años compartió su alegría familiar, al poder recuperar lo más preciado que perdió producto el consumo: la tutela de su hijo Facundo.

“A la gente le daba mucha pena verme en ese estado que estaba. No me siento orgullosa ni me avergüenza (...) esto me han ha enseñado a ser la mujer que hoy día me siento. Después de haberlo perdido todo, ¿a qué le vas a temer?“, reflexionó.

Además, reveló que fue gracias a su fe en Dios que logró salir del infierno que estaba viviendo.

“Me acuerdo que estaba alcoholizada. Tiritaba y tenía una caja de vino y recuerdo que me arrodillé al ‘Señor’ y le dije ‘ya no puedo más’. Cuando me quedé completamente sola, ahí entendí de que nunca se trató de mi alcoholismo (...) pude entender que siempre se trató de mi relación con Dios y el abandono que tenía conmigo misma", señaló.

Además, su madre Clara Inés habló del profundo cambio que que tuvo su hija, el cual le permitió recuperar a su retoño.

“La Kathy cambió en un 200%. Harto me hizo rabiar, pero ahora ella cambió. Incluso le entregué al niño. (Es una) mamá ejemplar”, destacó.

Dentro de sus polémicas, recordó una feroz pelea con su expareja.

“Fue una pelea que yo tuve con mi exmarido, en consumo de alcohol y drogas y se fue de las manos. Hay cosas que no me acuerdo, más de la mitad de mi alcoholismo que no me acuerdo. Cuando uno está en adicción, y la gente que te rodea también, es imposible poder salir o tener un momento de lucidez para hacer las cosas un poquito bien", recordó.

Sensual presente de Kathy Orellana

Finalmente, Orellana mostró su presente laboral, revelando que se sumó a la tendencia de varias famosas de vender contenido erótico en plataformas para adultos.

“Es un negocio súper bueno. Creo que a cualquier mujer le gustaría hacerlo. Estoy en uno de mis mejores momentos como mujer”, destacó, consignó Página 7.