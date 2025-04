Faloon Larraguibel reveló cómo están sus hijos tras el cambio de casa y que Jean Paul Pineda no le da pensión alimenticia

Una nueva vida está construyendo Faloon Larraguibel después de su separación de Jean Paul Pineda. Ella ingresó a dos realities show y comenzó una carrera en las plataformas para contenido de adultos, todo para darle una mejor vida a sus hijos.

Es más, la chica reality estaría sacando adelante a su familia ya que Faloon aseguró que no recibe pensión alimenticia de parte del padre de sus hijos desde hace un año. “Hace un año que no recibo nada“, partió declarando a ADN.

Ella señaló que ahora estaría iniciando una demanda de pensión alimenticia, la cual había postergado por miedo. Vale recordar que en marzo del año pasado, Faloon fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de Pineda.

“Es lo justo, creo que tengo que darle eso a mis hijos. A pesar de que yo le doy todo y que trabajo mucho por ellos. Claro, he estado encerrada en dos reality para darle lo mejor a mis hijos porque mi ex marido no me da ni peso”, continuó.

Larraguibel comentó que no va a estar encerrada en su casa esperando que Jean Paul cumpla con sus responsabilidades, por lo mismo comenzó las gestiones. “Tengo que moverme, así que estamos en eso. Siempre pidiendo lo justo, no pidiendo más, ni menos. O sea, lo justo”, recalcó.

El cambio de casa de la familia de Faloon Larraguibel

Faloon comentó que de todas formas, las madres son quienes cargan con el mayor peso de la crianza. “Estamos 24/7 con los niños. Ellos cuando se separan, se olvidan de sus hijos, se despreocupan. Y es una la que los tiene que ir a buscar, la que tiene que pagar el colegio, los gastos de los niños que son muchos”, añadió.

“Además del desgaste de uno como mujer, como mamá, uno se cansa. En fin, pero todo ese cansancio, estoy segura de que va a darle la pena cuando vea a mis hijos grandes y y digan ‘gracias a ti, soy esto’”, continuó la exchica “Yingo”.

Con respecto a cómo el cambio de casa ha afectado a sus pequeños, Larraguibel señaló que ellos están felices. “Están felices los niños con el cambio de casa porque los hice parte de todo esto. Fuimos juntos a buscar este lugar si le gustaba o no. Si le gustaba su habitación, después compramos todas las cosas”.

“Todo lo compramos en base a lo que nos gustaba a todos, todos estábamos de acuerdo. Entonces, están felices en la casa nueva con las cositas que ellos quisieron. Y estoy super tranquilo. La verdad super tranquila ahí una nueva energía, un nuevo aire”, cerró.