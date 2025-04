“Que vulgar”: La recomendación de Anita Alvarado a Daniela Aránguiz para que ningún hombre la deje

Reconocidas por ser archirrivales, Anita Alvarado lanzó un nuevo dardo contra Daniela Aránguiz, haciendo alusión a su vida sexual.

En un lenguaje sin pelos en la lengua, la Geisha le dijo en su estilo, que la manera de mantener a los hombres junto a ella y no la dejen, tenía que ver con su forma de comportarse en la intimidad.

Sus palabras fueron en respuesta a la réplica que realizó Aránguiz en Only Fama, cuando le pidió que la deje tranquila y, mejor, se dedique a vender frutos secos. Emprendimiento que realiza con éxito en diversas ferias.

“Le ruego que me deje tranquila y que siga vendiendo su maní, sus almendras y todos sus productos, porque así puede ganar plata, no solamente hablando de mí. Ya me tiene aburrida esta mujer”, lanzó la panelista de Mega y TV+.

A raíz de esto, Alvarado compartió una publicación en Instagram promocionado su cuenta de contenidos eróticos en una plataforma para adultos, con una clara indirecta a Aránguiz luego que Valdivia dejara la casa donde cumplía su arresto domiciliario nocturno.

“Cuando aprendas a chupar el maní, nadie te va a dejar!”, señaló, introduciendo un maní con chocolate en su boca.

Si bien, no la mencionó con nombre y apellido, todos los usuarios entendieron que el mensaje iba en clara alusión a Daniela Aránguiz.

“Aprende Daniela Aranguiz”, “Palo fue ese”, “Esta furiosa la cara de cuica en este momento”, “Entonces la supuesta “arquitecta” no sabe cómo, porque la dejaron bien dejada", “P,d para Daniela Aranguiz”, “Si se lo dice a Daniela Aranguiz debe ser por que quizás le chocan mucho los dientes con el maní , le debe doler el maní con los dientes al hombre”.

Otros, en tanto, criticaron su vocabulario “vulgar”.

“Anita usted está bastante grande para caer en ese vocabulario tan vulgar”, “Que vulgar esta tipa.... lo único sabe hacer es chupar el maní.... pero te han dejado varias veces”, “Anita, que vulgar!!!, eres tan linda, pero estas grandecita para esto, me desilusionas”.