Pamela Díaz relató el inesperado susto que vivió con su hija antes del concierto de Shakira

Pamela Díaz vivió una mezcla de emociones durante el esperado concierto de Shakira el pasado lunes 7 de abril en el Estadio Nacional. Aunque la experiencia prometía ser inolvidable por tratarse de su primer concierto familiar, un inesperado incidente empañó brevemente la jornada.

A través de un video publicado en su canal de YouTube, “La Fiera” compartió con sus seguidores el gran susto que protagonizó junto a su hija menor, Pascuala, justo antes de ingresar al espectáculo.

Todo comenzó cuando, junto a su equipo y la reconocida animadora Paulina Nin, decidieron hacer una parada para comer hamburguesas. Fue en ese momento que Pascuala le pidió ir al baño, y Pamela, como madre preocupada, accedió a acompañarla.

“Como buena madre, estoy esperando. ¿Te imaginas la niña se me queda adentro?”, comentó con humor en el registro, sin saber que esa broma se transformaría en realidad minutos después.

La situación se tornó tensa cuando Pascuala intentó salir del baño y no pudo hacerlo. Según explicó Díaz, la puerta contaba con una cerradura eléctrica que debía abrirse desde el exterior mediante un botón, y no de forma manual.

“¿Me estás hue… o qué? Hija al lado... la niña quedó encerrada. No va a pasar nada, solo es algo que se cerró”, relató Pamela, intentando tranquilizar a su hija pese al evidente nerviosismo del momento.

Finalmente, el problema fue resuelto sin mayores complicaciones, pero la angustia no pasó desapercibida. “¡Ay que me asustas! Me asustaste, pensé que te había pasado algo”, concluyó la también comunicadora de Canal 13, aliviada de que todo quedara como una anécdota más para contar.

Pese al mal rato, Pamela y sus hijas lograron disfrutar del show de la artista colombiana, cerrando una espectacular noche de música.