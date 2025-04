Daniella Campos arremetió en contra de Carla Ballero tras deuda: “No porque tienes adicciones tienes que ir jodiendo a la mitad de Chile”

Fue en “Sígueme” donde Carla Ballero habló sobre la acusación en su contra de tener una deuda millonaria por el no pago de arriendo del departamento en el cual vivió hace unos años, como también de robo y daños en el inmueble. Ballero señaló que estaba en un mal momento personal, y que no era ella.

Esta excusa fue duramente cuestionada por la periodista, Daniella Campos, quien también fue la persona que dejó en evidencia esta situación. En “Zona de estrellas”, la panelista criticó las excusas que presentó Ballero en su programa y la falta de pruebas que ha presentado en contraste al testimonio de Carolina.

Vale recordar que Campos protagonizó una polémica con Carla, después de que la gemela acusó a la hermana de Álvaro Ballero de haberle robado unas joyas avaluadas en tres millones de pesos hace dos décadas.

“El mal actuar de Carla no viene de una situación, no es de Carolina. El mal actuar de Ballero es una constante”, partió lanzando Daniella este lunes en “ZDE”. “Yo no te voy a justificar que porque tienes adicciones tienes que irte jodiendo a la mitad de Chile, robándole la plata a la gente. Eso no puede ser así“, añadió.

El cuestionamiento de Daniella Campos

Ante esto, Daniella cuestionó si es que tuvo problemas de dinero por qué no vive más austeramente. “¿Por qué una persona que está en esos problemas económicos no se baja del Mercedes Benz, ni salga del departamento que tiene en La Dehesa?”, preguntó.

“¿Por qué quiere seguir aparentando y manteniendo una deuda que sigue creciendo a costillas de terceras personas que sí fueron perjudicadas? Y que, finalmente, terminan siendo víctimas de Carla Ballero”, apuntó.

“La señora Carla Ballero quiere mostrarse ante todo Chile como una víctima. ‘Ay yo que estuve tratada de adicciones. Es que a mí me encerraron en una clínica y perdí la memoria, no recuerdo. No recuerdo haberte robado, disculpa. Es que no lo recuerdo’”, continuó.

“La única justificación pública de ella es perder la memoria. Le hemos refrescado la memoria en todas estas oportunidades y yo nunca la he visto decir: ‘Que me disculpen estas personas que les hice tanto daño’. Jamás”, agregó Campos.

De igual forma, cuestionó al panel de “Sígueme” por no ofrecer una contra pregunta a su compañera de trabajo. “¿Cómo pueden apoyar a alguien que roba? Aquí hay una persona que ha robado a distintas personas y la siguen justificando", criticó.