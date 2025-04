Daniela Aránguiz lapidó actitud de Vale Saini tras despido: “Se farreó una oportunidad gigante por el carrete”

En el último capítulo del programa de espectáculos “Sígueme”, Daniela Aránguiz lanzó duras críticas contra la actriz y comediante Vale Saini, esto, luego de hablar sobre su polémica salida del programa Hay que decirlo de Canal 13.

PUBLICIDAD

Todo se originó por las declaraciones que Saini dio en una reciente entrevista con Pamela Díaz en el programa Sin Editar, donde abordó con liviandad el episodio que habría gatillado su despido: su descontrolada participación en una fiesta durante el Festival de Viña del Mar, a la vista de sus jefes. “Igual es de rockstar que me hayan echado, si llego a estar en un Festival lo voy a contar: ‘me curé como pico y estoy dando la cara’”, comentó entre risas.

Sin embargo, estas palabras no fueron bien recibidas por Aránguiz, quien desde el panel del programa Sígueme cuestionó la actitud de la comediante. “Lo que me pasa con ella es que habla como si tuviera 20 años y no tiene 20 años. Ella es una mujer grande, que le dieron la oportunidad para poder aparecer en un programa importante, en un programa súper visto y en un canal grande” , comentó.

La panelista fue más allá y apuntó directamente a la falta de autocrítica por parte de Saini. “Se farreó una oportunidad gigante por el carrete”, sentenció. “Lo que más me choca es la liviandad con que se lo toma: ‘oh, lo pasé chancho’. Ese es un ejemplo que le estás dando a la gente y después esa gente anda llorando que no hay pega”, agregó la exmekano.

Además, Aránguiz reveló que la prensa de espectáculos había sido cuidadosa con la humorista al no difundir registros comprometidos. “Acuérdense las imágenes que nos llegaron de ella peleando con Sebastián Ramírez”, dijo.

Finalmente, la panelista cuestionó duramente al entorno de Saini. “Harto malos amigos, porque si tú ves a tus amigos en esas condiciones, la pescas, la agarras y la vas a acostar”, cerró.