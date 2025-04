“No fueron tan amables conmigo”: Pamela Cisternas habló al “Pam Pam Vino Vino” contra organización de Viña 2025

La comediante Pamela Cisternas, conocida como Pam Pam, realizó un feroz descargo contra la producción del Festival de Viña del Mar, tras su paso por el certamen en febrero del 2025.

La humorista conversó con su colega Luis Slimming, en el programa Entre bromo y broma, lugar donde enumeró la serie de desencuentros que tuvo con los organizadores, sin precisar si correspondían a Mega o Bizarro.

En concreto, Pam Pam dijo que no fueron tan amables con ella e incluso le dijeron que tenía que cambiar su rutina, a una semana de subirse al escenario de la Quinta Vergara.

Pero, eso no fue lo único. También contó que no le respondían los mensajes, le pidieron que hiciera “más show” y hubo una pobre cortesía hace ella y su equipo en el camarín, dando cuenta que tuvo un trato poco amigable por ser desconocida.

Fue tres días antes que saliera la promoción de comediantes que ella se enteró que estaba confirmada para Viña. Al ver la publicidad en televisión se enteró cuál sería su noche y el tipo de público que tendría: totalmente juvenil.

“Ahí me enteré qué día iba. Solo me dijeron ‘yo creo que tu rutina va a lo urbano’”. Cosa que ella no quería, puesto que su target es entre 25 y 45 años, indicó.

Mala experiencia con la producción de Viña 2025

“Todo el tiempo me hablaron que iban a pifiar. Minutos antes que saliera al escenario, fueron a hablarme y me dijeron ‘la palabra clave es manzana. Cuando tú digas manzana nosotros te bajamos", recordó, señalando que no le gustó para nada esa recomendación, puesto que daba a entender que ya había una predisposición al fracaso.

“Me estaban dando a entender que me iba a ir mal”.

Respecto a la atención en el camarín, donde algunos artistas llegan a tener exigencias irrisorias, a ella no le dieron “nada de comida. Había unos maní todos cagones y energéticas. Habían unos pan con queso y yo nunca pedí pan con queso”, reclamó.

“No sentí que fueron tan ambles conmigo. Una semana antes que saliera Viña, me citaron a una reunión porque había un editor que me dijo ‘tu rutina no puede ir a Viña’”, debido a los chistes en doble sentido.

Si bien, solo hizo pequeños cambios, le molestó que le pidieran cambios, siendo que ellos la habían contactado e incluso revisaron el video con la rutina completa.

