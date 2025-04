Camila Nash cambia de rubro: deja publicaciones eróticas en Arsmate, porque “ya no me movía”, para dedicarse al coaching motivacional a mujeres

Este martes 8 de abril Camila Nash concretará desde las 19:00 horas de México (20:00 horas en nuestro país) uno de los cambios más notorios desde que decidió radicarse en la nación azteca.

PUBLICIDAD

Y es que la exparticipante de programas de telerrealidad en Chile dejará definitivamente su emprendimiento como creadora de contenido erótico de pago para adultos, en la plataforma de Arsmate, para dedicarse al coaching y empoderamiento de mujeres.

De Arsmate a la asesoría emocional de mujeres

Una decisión que revela la exPelotón, ya venía madurando desde hace meses, cuando por desmotivación quiso dejar de subir fotografías y videos a la aplicación de pago para adultos.

“Estaba en el Arsmate y como que el año pasado ya no me movía hasta que decidí dejarlo”, reconoce en conversación con lun.com. “Igual fue una desestabilización económica, pero así y todo dije: ‘¡Ya!‘. Y estuve pensando en qué iba a hacer, en algo que me moviera, con un propósito”, agrega Camila, quien después de meditarlo mucho, encontró el rumbo de lo que haría de ahora en más para sostenerse económicamente fuera del país.

“En un momento pensé en volver a Chile y de repente, me cayó la chaucha y fue como: ‘Oye, yo me vine por un sueño para acá y me pasaría si no lo intento’. Fue súper rápido. Se pensó y se hizo”, señala Nash, quien de cara a su primer taller motivacional para mujeres reconoce que “le di poco de promoción, una semana. Así me nació. Me gusta trabajar bajo presión”.

“El taller es presencial en un salón, para 20 personas. Es tan desafiante porque la gente no va a cosas presenciales”, prosigue la mediática, quien valida su nuevo oficio al revelar que “me certifiqué en la ILC, que es una academia internacional de Miami. Ahí nacieron las ganas de irme a vivir a otro país y hacer un taller para mujeres”.

Uno de los grandes inconvenientes que ha enfrentado Nash en su nuevo rubro ha sido el hallar interesadas en sus charlas motivacionales, muy alejada de lo que gran parte de sus seguidores buscaba en sus redes sociales. “He tenido que buscar audiencia de otra manera porque acá no me conoce nadie”, explica.

PUBLICIDAD

Camila Nash. Fuente: Instagram @caminashcl.

“Ha sido desafiante y bonito a la vez, porque he tenido que incomodarme heavy. Pedir la palabra en el gimnasio para invitar a las niñas. Me he sentado a conversar con la gente, contándoles lo que hago. He tenido días difíciles, de que mejor no lo hago. Otros que sí quiero. Pero estoy súper segura de mi contenido”, asevera Camila, quien hace una semana tuvo que crearse una nueva cuenta de Instagram al perder los accesos a su anterior perfil en la red social.

Ha sido desafiante y bonito a la vez, porque he tenido que incomodarme heavy — Camila Nash

“Si bien tenía un montón de seguidores, igual me siento contenta con este nuevo Instagram (@camilanashcoaching), porque es un glow up (transformación) de mí. Obviamente soy la misma, pero con un Instagram glow up. Me ha gustado tenerlo limpio, partir de cero. He disfrutado el proceso. Si bien mucha gente sufre con la pérdida de mi aplicación, tengo amigos más comprometidos a recuperarlo, pera mí ha sido lindo”, puntualiza.

“Es como un hijo, le he puesto delicadeza, nada está hecho al azar. Me di cuenta de que todo el público ahora tiene un propósito y eso me mantiene súper inspirada a hacerlo. Antes era ‘me tomo una foto en bikini en el espejo y chao’. Ahora me mueve mucho que cada publicación venga con un mensaje. He disfrutado un montón esta cuenta, ojalá crezca rápido. He estado en unos meses de mucha creación”, finaliza.