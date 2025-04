Meli Noto reveló la reacción que tuvo Pangal al enterarse que sería padre: “Primero fue el shock…”

La modelo argentina Melina Noto y el deportista Pangal Andrade se preparan para una nueva etapa en sus vidas: la llegada de su primer hijo, prevista para octubre. En medio de esta espera, Noto compartió detalles sobre cómo ha vivido el embarazo y el emotivo momento en que se lo comunicó a su pareja.

PUBLICIDAD

“Ha sido súper lindo. Los primeros meses son medios complicados, hay un poquito de náuseas, pero ya sintiéndome mejor”, contó la modelo en conversación con 24 Horas.

El embarazo es una noticia que ambos recibieron con gran alegría, pues era un deseo que habían manifestado durante mucho tiempo. “Mi pareja también, Pangui está súper feliz con ser papá. Es algo que veníamos hablando hace muchísimo tiempo, así que finalmente que se concrete es hermoso. Esperemos que venga sanito”, expresó.

La reacción de Pangal al enterarse

Meli también recordó cómo descubrió que estaba embarazada y cómo decidió darle la noticia a Pangal. “Me enteré sola, porque Pangui estaba en un viaje grabando un programa. Fue con una amiga, casi que de chiste, porque no me imaginaba que esto estuviese pasando”, relató.

Sin embargo, decidió esperar hasta que su pareja regresara para decírselo en persona. “Me lo tuve que guardar cuatro días hasta que llegó y le conté, porque no quería decirlo por teléfono, quería contarlo en persona”, explicó.

La reacción de Andrade fue una mezcla de sorpresa y emoción. “Primero fue el shock, después obviamente que se emocionó, se rió, no me lo podía creer. La verdad es que está muy contento, emocionado, proyectando todo lo que se viene” , detalló la modelo.

A medida que avanza el embarazo, Melina ha ido compartiendo con sus seguidores algunos detalles sobre cómo está viviendo el embarazo.

PUBLICIDAD

“Me da mucha risa que me pongan por interno ‘cómo te sentís tan bien’, yo me siento pésimo y no me siento tan bien”, confesó en una historia de Instagram, añadiendo que “me veo mejor de lo que me siento, pero en estos momentos me encantaría estar en mi cama hasta las 5 de la tarde”.