Aseguran que Gala Caldirola tendría nueva conquista: se trata de un galán italiano

Mientras Gala Caldirola enfrenta a desafíos extremos en el reality Supervivientes 2025, han surgido rumores que la han vinculado a un conocido modelo italiano.

Según el programa español En todas las salsas, la influencer y concursante de realities fue vista junto al modelo italiano Gianmarco Onestini en actitud cariñosa antes de que ella partiera hacia Honduras. El encuentro se habría producido en Madrid previo a su viaje.

Onestini, de 28 años, es un rostro conocido en la televisión europea, con participaciones en GH VIP, El tiempo del descuento y Supervivientes 2021. Además, tuvo una relación mediática con Adara Molinero, otra figura destacada de la televisión española.

Onestini aclaró el vínculo

Consultado sobre su vínculo con Gala, el modelo no negó el encuentro, pero bajó el tono a las especulaciones. “Le he dicho, ‘yo quiero que tú vayas a hacer tu reality disfrutando. Nosotros como amigos y tú disfruta de todo lo que sea. Porque, a lo mejor, tú lo sabes, a lo mejor en la isla se enamora. No somos novios, no somos nada’”, declaró el italiano.

“Simplemente nos hemos conocido. Ha sido una chica muy simpática y luego, claramente, ella partía, yo parto, entonces partimos todos. Entonces, era algo que... nada más, ¿entiendes?”, comentó, dejando en el aire la posibilidad de un romance.

Sin embargo, la distancia impuesta por el reality habría frenado cualquier avance en la relación. Aun así, Gianmarco dejó entrever que el futuro es incierto y que podría haber un reencuentro cuando Gala termine su participación en el programa. “No lo sé porque no sabes cuántas cosas pueden pasar en estos tiempos. Puede pasar de todo”, señaló.

Por ahora, la española está enfocada en su desempeño en Supervivientes 2025, donde cada día enfrenta duras pruebas de resistencia. Mientras tanto, los seguidores de ambos están atentos a cualquier señal de que este fugaz acercamiento pueda convertirse en algo más cuando Gala regrese.