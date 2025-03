“Es un delito”: La advertencia de Carmen Tuitera al seleccionado nacional Guillermo Maripán

Polémica y sin pelos en la lengua, la influencer Carmen Castillo, conocida como Carmen Tuitera, le envió un directo mensaje al seleccionado nacional Guillermo Maripán, advirtiéndole que no cometa “un delito”.

Fue en el podcast Miss Bombastic donde reveló el acercamiento e intercambio de mensajes que tuvo con el futbolista -quien juega esta noche frente a Paraguay- dando a entender que la conversación fue en tono íntimo.

Esto, porque le hizo alusión respecto a videos de connotación sexual con mujeres.

“Le voy a mandar un mensaje a Guillermo Maripán, enviar vídeos íntimos de mujeres está penado en Chile. Así que cuidado con la información que comparte", señaló.

Además, le aclaró que ella no se iba a quedar callada.

"Usted no se metió con una mina que se calla por una cartera, se metió con Carmen culi...”, le dijo sin pelos en la lengua.

Finalmente, indicó que iba a mantener en reserva otros secretos que le tiene al futbolista, pero solo porque vestirá la camiseta de Chile y no lo quiere desconcentrar.

“Si no sigo hablando es porque le necesitamos en la selección chilena, porque tengo más. Me amenazó con que me iba a demandar...pero yo voy y hago un reality”, dijo desafiante.

Carmen Tuitera y el feminismo

Tiempo atrás Carmen Tuitera hizo arder las redes con su postura sobre un sector del feminismo en el país.

“Creo que hoy en Chile hay un sector de nuestro país, voy a decirlo con todas sus letras, la izquierda, que se ha adueñado del feminismo, que nos dice qué hacer, cómo ser, cómo debemos ser para ser buenas feministas, eso me ha provocado hartas ganas de vomitar”, aseguró Carmen Tuitera en el espacio donde además aseguró que la política no está en sus planes.

Luego de esto, y de que comenzara a generarse un debate en las redes del espacio radial, la empresaria e influencer decidió profundizar en la explicación de su postura en sus cuentas de redes sociales, donde se explayó.

“Hay un grupo muy especial en el feminismo chileno. Muchas fueron necesarias para los grandes cambios de nuestro país. Pero en alguna parte se transformaron en “seres de luz.” Las que deciden quienes son y quienes son feministas”, señaló.