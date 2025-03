“Me desmayé en la calle”: Titi Ahubert confesó el complejo estado de salud que atraviesa por detención de su marido

Este viernes 14 de marzo vuelve Podemos Hablar el receso veraniego, durante la emisión del Festival de Viña del Mar 2025.

En esta ocasión contó con la presencia de la ex modelo y periodista Titi Ahubert, quien por estos días vive con el fantasma del desalojo luego que saliera a remate la vivienda que compartía con su marido Daniel Sauer, quien se encuentra hace casi un año privado de libertad por el bullado caso Factop.

Fue en la primera estación donde Ahubert se refirió a su actual estado de salud, el cual, debido al mal momento económico y familiar que está viviendo, comentó que está pesando 44 kilos.

“Estoy muy estresada y así es muy difícil mantener un peso estable”, manifestó, agregando que incluso vivió un momento extremo en la vía pública debido a su estado de salud.

“Me desmayé en la calle... Estaba con uno de mis amigos, íbamos a comprar el uniforme escolar de mi hija y me desmayé”, relató en el capítulo que saldrá emitido esta noche, al cual tuvo acceso Publimetro como adelanto.

“Hay momentos que no como, que se me olvida, se me va. No es mi prioridad, mi prioridad son mis hijos”.

Titi Ahubert

Inminente desalojo

En relación al posible desalojo ante la eventual venta de su casa producto del remate, la modelo señaló que “el remate al final no se realizó, no hubo gente que quisiera la casa”, esto porque ella aún se encuentra viviendo ahí y el comprador tendría que hacerse cargo del desalojo.

“Aquí hay un usufructo y un bien familiar a favor de mis hijos y de mí, entonces el tema de dejar la casa en este momento no lo veo posible... O sea, no tengo nada. Lo único que tengo son mis hijos”.

Finalmente, reiteró que “me quiero quedar el mayor tiempo posible, porque en este momento no tengo otro escenario”.