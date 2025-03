“Voy a decir algo que no es popular”: Andrea Arístegui reaccionó a polémico quiebre entre Kel y Nano Calderón

El polémico quiebre entre los hermanos Kel y Nano Calderón provocó la reflexión de la periodista de prensa Andrea Arístegui, quien el lunes debutó como animadora del matinal Contigo en la mañana de CHV.

Y si bien, su perfil está relacionado a la contingencia y política, se dio un minuto para reflexionar sobre la polémica farandulera que afecta al clan Argandoña-Calderón, pero lo abordó desde un punto de vista social.

Todo esto, luego que Nano Calderón descuerara públicamente a su hermana y ella respondiera que no lo quería ver nunca más en la vida.

La reflexión de Andrea Arístegui

“Voy a decir algo que, quizás, no es popular. Uno tiene derecho, cuando tiene un familiar que no aporta, a cortar relación, aunque sea tu hermano”, señaló.

Además, agregó que “claro, uno siempre tiende a decir que, ‘no, la familia tiene qu perdonar todo y reconciliarse’. Pero siento que hay situaciones que no son factibles de superar”.

Finalmente, sentenció que “cuando tú sientes que tienes una mala persona, no digo que este sea el caso. Pero si uno siente eso, que es familiar tuyo, uno tiene derecho a cortar esa relación”, consignó Página 7.

¿Qué pasó con los hermanos Calderón-Argandoña?

Todo surgió luego que Raquel Argandoña revelara que Pangal Andrade y Melina Noto serían papás. A raíz de esto, Nano aseguró que fue su hermana Kel quien filtró la noticia y la trató de la peor manera, acusándola de haber sido infiel con el deportista del Cajón del Maipo cuando fueron pareja.

“Felicitaciones Pangal por rehacer tu vida con una mujer que si vale la pena. Y no con una que te gorriaba con tus mismos amigos día y noche. No sé para qué le cuentan algo tan personal a una mina que filtró fotos XXX de Alejandra Álvarez sin importarle hasta los hijos de ella... Dos dedos de frente. Eso ya dice mucho de una persona”, dijo sobre su hermana.

Kel respondió sobre la misma y señaló que “sobre mi hermano, no me puedo referir respecto a lo que diga alguien con quien no tengo ningún tipo de relación hace más de 10 años y con quien espero no volver a tenerla en un futuro”, dijo tajante.